У Индекса Мосбиржи есть все предпосылки для того, чтобы отправиться в сторону "круглой" отметки 2700 - Алор Брокер

"Российский рынок акций вчера вновь показал чудеса. На падающих американских фьючерсах (а потом и акциях), рухнувшей более чем на 2% нефти, Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%. Это можно объяснить только одним: на российский рынок поступают очень приличные деньги. Но почему инвестиции идут сейчас - на этот вопрос ответа нет. Возможно, у кого-то есть какой-то инсайд, например, об улучшении российско-американских отношений", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Сегодня с утра ситуация, по мнению эксперта, более оптимистичная. После нашего закрытия американские фьючерсы немного отрасли, сильно отскочила нефть, к полуночи практически отыграв все дневное падение. Если сегодня выйдет позитивная статистика по запасам от Минэнерго США, то котировки "черного золота" закрепятся выше отметки 70 долларов за баррель и вполне могут двинуться к первой цели роста - 72,4 доллара.

"Учитывая слабопозитивный внешний фон, выросшую нефть и рост фьючерсов на основные российские акции на вечерней сессии, ждем сегодняшнего открытия рынка акций ростом в районе 0,3-0,4%. Таким образом, у Индекса Мосбиржи есть все предпосылки для того, чтобы пройти диапазон сопротивления 2640-2650 пунктов и отправиться в сторону "круглой" отметки 2700. Но с покупками нужно быть очень осторожными. Рост рынка происходит на притоке денег, и как он закончится, инвесторы тут же вспомнят о слабости российской экономики, мировых угрозах и проч., и приступят к распродажам. Среди бумаг сегодня стоит обратить внимание на "нефтянку", которая, впрочем, вчера и так хорошо подросла, а также Сбербанк, которому осталось пройти 3 рубля до сопротивления 240 руб.", - указывает эксперт Алор Брокер.