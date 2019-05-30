Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0.3%, вблизи отметки 2650 п. - ИК "Алго Капитал"

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же заметный вечерний рост стоимости фьючерсов на отечественные фондовые индексы создает условия для умеренно позитивного старта торгов в России. Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0.3%, вблизи отметки 2650 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи способен обновить свой исторический максимум на инерции вчерашнего повышения. Позднее он может перейти в состояние консолидации на достигнутом уровне. Во второй половине дня в США выйдет большое количество важных статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Явное влияние на локальный рынок акций способна оказать перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18:00 МСК)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.