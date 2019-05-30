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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0.3%, вблизи отметки 2650 п. - ИК "Алго Капитал"
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30 мая 2019 года 09:45
Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0.3%, вблизи отметки 2650 п. - ИК "Алго Капитал"
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же заметный вечерний рост стоимости фьючерсов на отечественные фондовые индексы создает условия для умеренно позитивного старта торгов в России. Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0.3%, вблизи отметки 2650 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи способен обновить свой исторический максимум на инерции вчерашнего повышения. Позднее он может перейти в состояние консолидации на достигнутом уровне. Во второй половине дня в США выйдет большое количество важных статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Явное влияние на локальный рынок акций способна оказать перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18:00 МСК)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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30 мая 2019 года 11:28
Нефтяные котировки восстанавливаются в ожидании официальной статистики от Минэнерго США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после вчерашнего падения к отметкам ниже $68/bbl (Brent). Давление на нефтяные цены оказало заметное снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающейся эскалации торговых противоречий между США и Китаем, а... читать дальше
.30 мая 2019 года 11:17
(добавлены 3-5-й абзацы) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с $99 до $102 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". Как отмечается в обзоре, эксперты "ВТБ... читать дальше
.30 мая 2019 года 11:05
"Рубль накануне был одним из аутсайдеров среди валют развивающихся рынков. Негативная динамика была связана с походом нефти к 68 долл./бар. Кроме того, на глобальных площадках сохранялся умеренно негативный настрой на фоне опасений относительно перспектив глобальной экономики, торговых войн и... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:53
"С окончанием налогового периода российский рубль взял стремительный курс на ослабление в начале вчерашней сессии. К середине дня пара USD/RUB преодолела психологически важную отметку 65.0 (65.38 на максимумах), в то время как ключевые валюты остальных развивающихся стран укреплялись на 0.3/1.2%.... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:39
Вчера ЛУКОЙЛ (LKOH RX – ПОКУПАТЬ) представил отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО, а сегодня проведет телефонную конференцию по итогам квартала, отмечается в аналитическом обзоре корпорации Уралсиб. Выручка выросла на 14% год к году до 1 851 млрд руб. (28 млрд долл.), снизившись на 9% квартал к... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:27
Москва. 30 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине после падения по итогам предыдущих торгов благодаря растущей нефти и позитивной динамике валют emerging markets. читать дальше
.30 мая 2019 года 10:23
Ухудшение внешнего фона вчера спровоцировали небольшую коррекцию на рынке ОФЗ – доходность 5-летних бумаг выросла на 1 б.п. – до 7,68% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 7,98% годовых, констатирует эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Минфин сменил тактику размещений на аукционе неделей... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:09
"Нефть остается в зоне 68-70 долл./барр., но с тенденцией к проторговке верхней границы. Предварительная статистика от API показала наконец снижение запасов сырой нефти на 5,3 млн барр., снижение запасов дистиллятов на 2,1 млн барр. и рост запасов бензинов на 2,7 млн барр. Это поддержало нефть и... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:00
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры
Москва. 30 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики. читать дальше
.30 мая 2019 года 10:00
"Частично рост рынка акций в среду стимулировал падающий рубль, который к доллару вчера в середине дня опускался почти на процент и уходил далеко за отметку 65. Лишь вечером половина просадки была выкуплена и торги закрылись в районе 64,9 руб за доллар. Вчерашнее падение рубля было вызвано больше... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:52
Публикация финансовой отчетности Газпрома позволит индексу МосБиржи удержаться в верхней части диапазона 2600-2650 пунктов - Промсвязьбанк
"Участники рынка по-прежнему сфокусированы на противостоянии между США и Китаем, - подчеркивает эксперт Промсвязьбанка Роман Антонов. - Торговый конфликт принимает затяжной характер, а риторика сторон становится более резкой, что только снижает вероятность скорого подписания сделки и усиливает... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:45
Состояние внешнего фона на утро четверга аналитики оценивают как неопределенное и рассчитывают на умеренно-позитивную динамику отечественных фондовых индексов в начале торгов. Эксперты полагают, что индекс Мосбиржи сегодня вполне может обновить свой исторический максимум и перейти затем в состояние консолидации. читать дальше
.30 мая 2019 года 09:39
"Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон,- отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. - Снижение индексов Китая в ходе азиатских торгов частично компенсируется незначительным ростом цен на нефть, а также общим преобладанием положительных настроений на рынке... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:31
У Индекса Мосбиржи есть все предпосылки для того, чтобы отправиться в сторону "круглой" отметки 2700 - Алор Брокер
"Российский рынок акций вчера вновь показал чудеса. На падающих американских фьючерсах (а потом и акциях), рухнувшей более чем на 2% нефти, Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%. Это можно объяснить только одним: на российский рынок поступают очень приличные деньги. Но почему инвестиции идут сейчас - на... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:23
В последние две торговые сессии на внутреннем валютном рынке российский рубль находился под умеренным давлением, и в ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль превысила отметку в 65 руб/долл., напоминает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Если сравнивать динамику рубля с другими валютами... читать дальше
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