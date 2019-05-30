Рубль сейчас чуть более восприимчив к негативу, чем в начале года - Промсвязьбанк

В последние две торговые сессии на внутреннем валютном рынке российский рубль находился под умеренным давлением, и в ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль превысила отметку в 65 руб/долл., напоминает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Если сравнивать динамику рубля с другими валютами развивающихся стран, то в последние два торговых дня рубль, по мнению аналитика, смотрелся несколько хуже своих стандартных конкурентов - российская валюта за этот срок ослабла на 0,8%, в то время как ослабление мексиканского песо составило около 0,4%, а бразильский реал и турецкая лира и вовсе продемонстрировали укрепление.

Эксперт банка считает, что некоторым показателем локального снижения интереса к рублю и рублевым активам в целом может являться вчерашнее размещение Минфином ОФЗ (не самое успешное по объемам по сравнению с предыдущими аукционами в этом квартале). Возможно, дополнительную нервозность в ходе основной торговой сессии на Мосбирже придавали ожидания выступления спецпрокурора Р.Мюллера (18:00 мск.) по результатам расследования возможной связи избирательного штаба Д.Трампа с российскими властями, но никакой новой информации участники рынка не получили, и после этого рубль продемонстрировал коррекционное восстановление.

"Говоря о дальнейших перспективах рубля, вновь отметим, что эффект позитивной сезонности текущего счета уже не актуален, постоянный спрос на валюту в рамках операций по реализации бюджетного правила сохраняется, и в этих условиях рубль может быть чуть более восприимчив к негативу нежели, чем в начале года. Внешний фон продолжит оставаться ключевым драйвером для курса российской валюты. В паре доллар/рубль пока ориентируемся на диапазон в 64,50-65,30 руб/долл.", - полагает Михаил Поддубский.