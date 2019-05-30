Утренние прогнозы: индекс МосБиржи может обновить свой исторический максимум в четверг

Состояние внешнего фона на утро четверга аналитики оценивают как неопределенное и рассчитывают на умеренно-позитивную динамику отечественных фондовых индексов в начале торгов. Эксперты полагают, что индекс Мосбиржи сегодня вполне может обновить свой исторический максимум и перейти затем в состояние консолидации.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же заметный вечерний рост стоимости фьючерсов на отечественные фондовые индексы создает условия для умеренно позитивного старта торгов в России. Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0.3%, вблизи отметки 2650 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи способен обновить свой исторический максимум на инерции вчерашнего повышения. Позднее он может перейти в состояние консолидации на достигнутом уровне. Во второй половине дня в США выйдет большое количество важных статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, индекс РТС находится в фазе коррекции-консолидации после подъема от 1200 пунктов до 1300 пунктов. Цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги нефтегазового сектора, но обстановка не рынках акций в целом не благоприятствует росту - инвесторы все меньше верят в возможность скорого заключения торговой сделки между США и КНР и предпочитают не увеличивать долю рисковых активов в портфелях. Сегодня в 15:30 мск ожидается предварительная оценка ВВП США за первый квартал текущего года, которая может повлиять на ожидания инвесторов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Учитывая слабопозитивный внешний фон, выросшую нефть и рост фьючерсов на основные российские акции на вечерней сессии, ждем сегодняшнего открытия рынка акций ростом в районе 0,3-0,4%. Таким образом, у Индекса Мосбиржи есть все предпосылки для того, чтобы пройти диапазон сопротивления 2640-2650 пунктов и отправиться в сторону "круглой" отметки 2700. Но с покупками нужно быть очень осторожными. Рост рынка происходит на притоке денег, и как он закончится, инвесторы тут же вспомнят о слабости российской экономики, мировых угрозах и проч., и приступят к распродажам. Среди бумаг сегодня стоит обратить внимание на "нефтянку", которая, впрочем, вчера и так хорошо подросла, а также Сбербанк, которому осталось пройти 3 рубля до сопротивления 240 руб.".

"Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Что же касается российского рынка, то влияние ухудшения настроений на мировых фондовых площадках сглаживается устойчивостью нефтяных котировок, позитивными корпоративными новостями и приближающимся дивидендным сезоном. Ключевым внутренним событием сегодня станет публикация финансовой отчетности Газпрома, что окажет поддержку рынку и позволит индексу МосБиржи удержаться в верхней части диапазона 2600-2650 пунктов. На настроения инвесторов сегодня, помимо еженедельных данных Минэнерго США по рынку нефти, повлияет и выход финальной оценки ВВП США за первый квартал".

ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Индекс МосБиржи вернулся к максимумам года за счет покупок в акциях Лукойла. Компания представила положительные результаты 1 кв. 2019. В годовом выражении выручка выросла на 13.5%, EBITDA на 35.8%, чистая прибыль на 36.8%. Предстоящий выкуп акций по 5 450 руб. в счет уменьшения уставного капитала будет поддерживать рост акций компании. МосБиржа с 21 июня исключает акции ТМК из основных индексов, что, по мнению аналитика, способно повлечь за собой уменьшение доли бумаг в фондах и их коррекцию. Сегодня за 1 кв. 2019 отчитаются по МСФО Газпром и Мегафон. Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет торговаться в диапазоне 2630-2660, обновление исторического максимума будет возможно, если сохранится интерес инвесторов к акциям Газпрома, который сегодня отчитывается за 1 кв. 2019 по МСФО, и Лукойла на фоне предстоящего решения акционеров по уменьшению уставного капитала. Это предполагает оферту о выкупе по цене 5450 за акцию".