Фондовые рынки в минусе, нефть перешла к росту на данных о запасах в США

Индексы США упали на 0,7-0,9% на новостях о торговом противостоянии США-КНР. Распродажа на рынках акций Азии продолжается. Нефть перешла к росту на данных API о запасах в США, цена Brent - $69,7 за баррель

Американские фондовые индексы в среду потеряли в среднем 0,8% на опасениях относительно темпов роста глобальной экономики в связи с усилением напряженности в торговых отношениях США и КНР.

Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является их крупнейшим мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

РЗМ используются повсеместно в самых различных устройствах, включая мобильные телефоны, чипы памяти и перезаряжаемые батарейки.

Помимо общемировых рисков, инвесторы опасаются возможного прекращения роста американского рынка акций в этом году, полагает аналитик глобальных рынков JP Morgan Asset Management Винсент Джувинс. "В этом месяце мы увидим самый длительный период подъема в истории США, - приводит его слова Dow Jones. - Это подтверждает идею, что мы вступаем в период окончания цикла, и это подталкивает инвесторов к нейтральным позициям и фиксации прибыли".

Старший макроаналитик Nordea Asset Management Себастиен Гали полагает, что глобальные риски толкают инвесторов к переводу средств из акций в другие активы, в том числе облигации, и это может привести к падению фондового рынка на 5-10%.

Наиболее сильно, по его мнению, могут пострадать бумаги таких компаний, как Nike (подешевели на 2,9% по итогам торгов в среду) и Apple (-0,5%), а также производителей лекарственных средств.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. за день сократилась на 1%, Alphabet Inc., холдинговой компании Google, - на 1,7% и Facebook Inc. - на 1,2%.

Цена акций NXP Semiconductors NV снизилась на 0,6%. Подразделение компании объявило о покупке активов Marvell Technology Group Ltd. в сфере WiFi и Bluetooth за $1,76 млрд. Сделку планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Стоимость Marvell Technology поднялась за день на 3,1%.

Котировки акций Abercrombie & Fitch Co. рухнули на 26,5%. Ритейлер одежды в минувшем квартале увеличил сопоставимые продажи на 1% против прогнозировавшихся аналитиками 1,3%, а также дал слабый прогноз финансовых показателей на весь год.

Сеть магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond назначила четырех независимых директоров в рамках реорганизации руководства. Стоимость бумаг компании опустилась на 3,3%.

Цена акций Capri Holdings Ltd, владеющей модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, упала на 9,9% из-за слабой квартальной отчетности.

Курс ценных бумаг Dick's Sporting Goods Inc. снизился на 5,9% к концу дня, несмотря на уверенный рост в начале сессии. Ритейлер спортивных товаров в прошедшем квартале получил скорректированную прибыль в расчете на акцию лучше ожиданий и улучшил годовой прогноз.

В то же время капитализация DowDuPont Inc. выросла на 1%, хотя ранее в течение дня снижалась. Компания планирует зафиксировать в отчетности за квартал, который завершится в июне, списание гудвила в размере $0,8-1,3 млрд в связи с целым рядом изменений в своей структуре. DowDuPont была образована в 2017 году в результате слияния двух химических гигантов Dow Chemical Co. и DuPont Co., а затем разделила бизнес на три отдельных компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 221,36 пункта (0,87%) - до 25126,41 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 19,37 пункта (0,69%), составив 2783,02 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 60,04 пункта (0,79%) - до 7547,31 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продолжают демонстрировать негативную динамику вслед за падением фондовых индексов США днем ранее на опасениях относительно торговой войны и ее влияния на темпы роста мировой экономики, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,2%.

"Есть угроза еще большего расширения трещин на мировых фондовых рынках, так как не ослабевшие за ночь покупки гособлигаций толкнули доходности еще ниже и шлют сигналы спада на рынке акций, - полагает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Халли. - Вряд ли Азия почувствует сегодня какое-то облегчение, снижаются и Nikkei 225, и ASX 200".

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:31 МСК опустились соответственно на 0,46% и на 0,38%.

Котировки акций производителя игровых консолей Nintendo снижаются на 1,2%.

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дешевеют на 1,4%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:57 МСК уменьшился на 0,85%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP сокращается на 1,7%, второй по величине Rio Tinto - на 2,8%.

Кроме того, дешевеют акции нефтепроизводителей Beach Energy (на 3,4%), Oil Search (на 0,4%) и Woodside Petroleum (на 1,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК потерял 0,86%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,53%.

Котировки бумаг производителей компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group и AAC Technologies падают в Гонконге на 4% и 2,3% соответственно.

В число лидеров снижения входят также акции страховщика AIA Group, которые подешевели на 2,1%.

Между тем значение южнокорейского индекса Kospi к 9:04 МСК увеличилось на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличивается на 1,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,8%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor дорожают на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг растут на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 МСК подорожали на $0,26 (на 0,37%) - до $69,71 за баррель. В среду их цена опустилась на $0,66 (на 0,94%), составив на закрытие $69,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,40 (на 0,68%) - до $59,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,33 (на 0,56%) и завершила день на отметке $58,81.

С начала текущего месяца цена Brent упала примерно на 5%, WTI - на 8%.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2, млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного из-за праздника. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,4 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.