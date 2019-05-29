Рубль частично отыграл потери первой половины дня к доллару и евро на фоне небольшого снижения геополитической напряженности вокруг России

Москва. 29 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти и активного выхода мировых инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 65,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 51,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,62 руб./EUR1, подорожав на 37,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 45,31 копейки - до 68,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенное падение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения интереса мировых инвесторов к рисковым активам, негативной динамики большинства валют emerging markets и падения цен на нефть. При этом рубль сумел частично отыграть потери первой половины дня на фоне небольшого снижения геополитической напряженности вокруг России после того, как стало известно, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, заявил, что оставляет пост и при этом не хочет давать показаний перед Конгрессом США.

"Наше расследование завершено. Мы официально закрываем управление спецпрокурора, а я ухожу из министерства юстиции", - сказал Мюллер. При этом он выразил надежду на то, что ему придется выступать по поводу расследования лишь в этот раз. "В случае любого моего появления перед Конгрессом я не предоставил бы ему информации больше той, которая уже и так обнародована", - сказал Мюллер.

Кроме того, как сообщил в среду специальный помощник Трампа Тим Моррисон, президент США определится по вопросу продления Договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в 2020 году. "Президент примет решение в следующем году", - сказал он, выступая в Гудзонском институте. Он добавил, что тема СНВ-III сейчас обсуждается в администрации США.

Активный выход инвесторов из рисковых активов связан с ростом вероятности полномасштабной торговой войны между США и Китаем. Так, Трамп, завершивший накануне визит в Японию, заявил о том, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти". При этом Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

В свою очередь, как сообщили китайские СМИ, Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

На долю КНР приходится порядка 85% глобальных поставок редкоземельных металлов. В число крупнейших потребителей РЗМ входят американские промышленные компании, занимающиеся разработкой инновационных технологий, в том числе электромобилей, ветрогенераторов и военного оборудования. Это объясняет то, почему Вашингтон не стал повышать пошлины на РЗМ, экспортируемые Китаем, несмотря на эскалацию торговой войны между двумя странами.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, распродажи рублевых активов в среду были спровоцированы уходом от риска на фоне обострения американо-китайского торгового конфликта. "Рубль, следуя динамике сырьевых валют, также сдает позиции. Ситуация в ходе торговой войны между США и Китаем обостряется, выхода конфликтующие стороны так и не нашли. Это тревожит инвесторов, которые продают риск и выходят в доллар и американские госбумаги", - отметил Фролов.

Тем не менее, определенную поддержку рублю оказали аукционы Минфина РФ по продаже ОФЗ, традиционно проводимые по средам. Ведомство разместило трехлетние ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 года. Всего было продано бумаг на общую сумму 17 млрд 590 млн рублей при спросе 70 млрд 631 млн 953 тыс. рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 100,2257% от номинала, что соответствует доходности 7,65% годовых. Минфин не устанавливал лимит предложения, доступный для размещения остаток ОФЗ 26209 составлял 124 млрд рублей.

Кроме того, Минфин в среду разместил пятнадцатилетние ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года. Лимит предложения по выпуску также не установлен, доступный для размещения остаток ОФЗ 26225 составлял 102,5 млрд рублей. Всего было продано бумаг на общую сумму 27 млрд 892 млн рублей при спросе 37 млрд 809 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 93,1717% от номинала, что соответствует доходности 8,2% годовых.

"Рубль продолжил слабеть, игнорируя аукционы ОФЗ. Мы можем отметить то, что объем размещения бумаг с коротким сроком обращения оказался существенно ниже, чем на предыдущих аукционах. Цена отсечения была установлена выше номинала, но в условиях падения аппетита к риску на глобальном рынке это оказалось препятствием для интереса инвесторов. Соответственно, мы можем говорить, что на текущей неделе денежные потоки направлены от рубля, доходность которого на рынке облигаций снизилась на 60-80 базисных пунктов по сравнению с ситуацией несколько недель назад", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в ходе торгов в среду из-за эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. В то же время ограничивающее влияние на падение котировок оказывают новости, касающиеся стран Ближнего Востока. Если поставки нефти из этого региона окажутся под угрозой сокращения или срыва, то глобальный рынок может начать испытывать дефицит топлива, отмечают эксперты.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 2,13% - до $67,211 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на 3,15% - до $57,28 за баррель. Ранее в ходе сессии падение достигало $57,14 за баррель, что является минимальным уровнем с 13 марта. С начала текущего месяца Brent упала примерно на 5%, WTI - на 8%.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного, из-за праздника. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост резервов нефти на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 мая на 36,8 копейки, до 64,9084 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,38 копейки, до 72,4118 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 51,89 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,083 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 51,9 копейки и составил 65,1315 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 449,214 млн, из которых $912,729 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 536,485 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 30,12 копейки по отношению ко вторнику, до 72,5339 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 35,6 копейки и составил 72,6138 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR884,94 млн, из которых EUR313,554 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR571,386 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,92% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - также до 7,92% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 8,07% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 1 б.п., поднявшись до 8,19% и 8,29% годовых соответственно.