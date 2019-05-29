Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов, лидировала нефтянка

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов (индикатор превысил 2640 пунктов) за счет ослабления рубля и роста нефтяных бумаг, в то время как внешние площадки продолжали подавать негативные сигналы из-за усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2641,15 пункта (+1,2%, предыдущий максимум на закрытие сессии - 2638,71 пункта от 22 мая), индекс РТС - до 1275,92 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 65,22 рубля (+0,5 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,1% и +2,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Мосбиржи" (+1%).

Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли после выхода неплохого квартального отчета по МСФО и отыграли все потери предыдущего дня, вызванные вступлением в силу майских изменений в структуре индексов MSCI (вес бумаг НК в индексе MSCI Russia был понижен с 0,65 до 0,55).

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), в I квартале 2019 года выросла на 37% в годовом выражении, до 149,2 млрд руб. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 150 млрд руб.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%).

Индексы в США во вторник снизились в отсутствие катализаторов роста при сохранении опасений, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп, который во вторник завершил визит в Японию, заявил о "невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях двух стран, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

Он отметил, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти", а КНР "не сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин".

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов за исключением Китая (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), падает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,2-1,7%), продолжился откат в Америке (индекс S&P 500 упал на 1,3%) из-за торговых разногласий США и Китая.

Китайские СМИ сообщили, что в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" телекоммуникационную компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Huawei заявила, что подала иск в суд с требованием рассмотреть в упрощенном порядке решение США о внесении компании в "черный список" и признать его нарушающим конституцию Соединенных Штатов. Иск был подан в минувший вторник в окружной суд США по Восточному округу Техаса.

Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

Нефть в среду также упала, поскольку усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает цены вниз. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,17 за баррель (-2,2%), июльская цена WTI - $57,23 за баррель (-3,2%).

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который на этой неделе будет обнародован в четверг в 18:00 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, новый виток эскалации торговых войн увел все мировые фондовые рынки в "красную" зону, однако слабеющий рубль поддержал индекс МосБиржи - результат российского рынка в сравнении с остальными фондовыми площадками выглядит более чем достойно.

Угрозы Пекина о приостановке экспорта редкоземельных металлов в США могут стать довольно сильным аргументом для Вашингтона, чтобы вернуться за стол переговоров. Однако реакция Трампа может быть и обратной - обложением пошлинами оставшихся $300 млрд импорта из Китая. В связи с этим инвесторы предпочитают фиксировать прибыль в рисковых активах и перекладываться в защитные инструменты. Аналитики также понижают свои прогнозы по росту экономики Китая: майский PMI в промышленности, согласно консенсусу, опустится до 49,9 пункта с апрельских 50,1 пункта, хотя еще неделю назад прогноз был более оптимистичный - 50,5 пункта.

Эскалация торгового конфликта США с Китаем оказывает давление и на нефть, однако заметной реакции в компаниях российского нефтегазового сектора не последовало. После сильного отчета "ЛУКОЙЛа" ожидания по отчетности "Газпрома" улучшились еще больше, что подтолкнуло вверх котировки акций обеих компаний, особенно после падения накануне из-за ребалансировки индекса MSCI Russia, где вес России был понижен, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, доходности по американским казначейским обязательствам продолжают снижаться, указывая на падение аппетита к риску на глобальном рынке. Отечественные индексы начинали день неуверенно, но затем рублевый индекс МосБиржи смог выйти в "плюс" на фоне ослабления рубля. Нефть Brent упала на 2%, что могло стать поводом для снижения бумаг нефтегазового сектора, но для них более весомым стала слабость рубля. Динамика бумаг металлургов была менее выраженной, так как их существенный рост состоялся уже накануне на фоне проблем с поставками стали и железной руды из Бразилии.

Рубль продолжил слабеть, игнорируя аукционы ОФЗ. Объем размещения бумаг с коротким сроком обращения оказался существенно ниже, чем на предыдущих аукционах. Цена отсечения была установлена выше номинала, но в условиях падения аппетита к риску на глобальном рынке это оказалось препятствием для интереса инвесторов. Соответственно, можно говорить, что на текущей неделе денежные потоки направлены от рубля, доходность которого на рынке облигаций снизилась на 60-80 базисных пунктов по сравнению с ситуацией несколько недель назад.

Внешние площадки просели на опасениях дальнейшей эскалации торговой войны США и Китая. Кроме того, в Европе на повестке дня остается противостояние Италии и Еврокомиссии по вопросам бюджетного дефицита.

Министр финансов РФ заявил в рамках форума в Нур-Султане, что Москва может поддержать продление соглашения по ограничению добычи. Кроме того, решающее заседание по этому вопросу может быть перенесено на начало июля. Тем не менее, рынок нефти пока игнорирует факторы роста, сосредоточившись на негативных ожиданиях в связи с торговой войной США и КНР, отмечает аналитик.

Намеки Китая о возможном ограничении экспорта редкоземельных металлов непосредственно касаются полупроводниковой промышленности, угрожая ростом издержек. На этом фоне отечественный рынок акций смотрелся довольно стабильно. Кроме того, взаимные торговые барьеры США и КНР открывают возможности для российских компаний, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, Китай может повысить экспортные пошлины или вообще запретить экспорт редкоземельных металлов в США в качестве ответных мер на действия Вашингтона. Пока о реализации этих угроз речи не идет, но они повышают риски ужесточения позиции США и введение Белым домом пошлин на китайский импорт, а следовательно, и риски замедления мировой экономики. Этот фактор оказывает давление на нефтяные котировки. Не смогли поддержать "черное золото" и заявления первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова, что Россия рассматривает возможность продолжения участия в сделке ОПЕК+.

Продолжили восстановление позиций бумаги "Россетей" после распродажи в понедельник. Инвесторы остались недовольны рекомендациями совета директоров по распределению прибыли, согласно которым дивидендная доходность обыкновенных бумаг составит скромные 2%, а дивиденды за 2018 год выплачиваться не будут, отмечает Попова.

По оценке эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, на рынках, судя по всему, происходит известный еще со времен кризиса 2008 года сценарий "исхода в качество", который оказывает все более возрастающее давление на "твердые" активы и активы рынков развивающихся стран. Очевидно, что причина здесь одна - усиление торговых войн в мире, которые все больше подталкивают к наступлению рецессии. Правда, исход в казначейские облигации США в этот раз происходит в большей мере внутриамериканскими инвестиционными ресурсами, поскольку за последний год доля владения UST нерезидентами в целом снизилась: Китаем и Саудовской Аравией - на 6%, Мексикой - на 5%, Индией - на 3%, и только Бельгия нарастила их в своих резервах на целых 32%, что, впрочем, погоды не делает, и тренд очевиден.

Главными потерпевшими от торговых конфликтов стали даже не акции, а корпоративные облигации США и Китая. Рубль продолжает динамично слабеть, пробив верхнюю границу своего торгового канала 65 руб./$1, от которой он впоследствии должен скорректироваться вниз в район 64,75-64,65 руб./$1, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39%), ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+30,1%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+18,8%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,1%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+5,3%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,6%).

Подешевели акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-5,1%), GDR Rus Agro (-3,2%), акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,107 млрд рублей (из них 12,058 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).