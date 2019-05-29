29 мая 2019 года 18:45
Цены евробондов РФ умеренно снизились в среду на фоне общемирового падения спроса на риск
Москва. 29 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились в среду на фоне общемирового падения интереса инвесторов к рисковым активам, что вызвало ухудшение ситуации практически на всех фондовых и товарных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как традиционные "защитные" активы, напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 28 мая на 16 базисных пунктов и составила 111,87% от номинала, что соответствует доходности 3,52% годовых (рост на 5 базисных пунктов к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла по отношению ко вторнику на 10 базисных пунктов, составив 99,94% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,025% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 9 пунктов и составил 149,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 20 базисных пунктов - до 115,6% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 4,78% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году потеряли в цене 23 базисных пункта, опустившись до 111,73% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта и составила 4,775% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 9 базисных пунктов - до 104,8% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 3,96% годовых), а с погашением в 2023 году - на 11 базисных пунктов, до 106,28% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 3,295% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 60 базисных пунктов - до 104,77% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 4,935% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 10 базисных пунктов, до 101,41% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта, составив 4,04% годовых).
"Сегодня торги в секторе российских еврооблигаций открылись достаточно уверенно, котировки большинства бумаг продемонстрировали умеренный рост по отношению к предыдущему закрытию. Однако в течение дня ситуация на рынке отечественных евробондов ухудшилась вслед за падением большинства секторов мировых рынков, что негативно сказалось и на российских активах - на динамике рубля (в частности, доллар в ходе торгов уверенно преодолел отметку 65 руб./$1) и на ценах рублевых и валютных гособлигаций. Наибольшие ценовые потери традиционно понесли бумаги с "длинной" дюрацией. Причем наш долговой рынок оказался в аутсайдерах среди emerging markets. Такого заметного снижения котировок мы не видели уже довольно давно", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.
"В свою очередь динамика цен US Treasuries, которые традиционно выступают активами "тихой гавани", напротив, сегодня в целом позитивная, в результате чего доходности базовых активов обновили трехлетние минимумы. Таким образом, это привело к заметному расширению суверенных спредов. Рынок ОФЗ сегодня также снижался, но в отличие от валютных бумаг потери рублевых гособлигаций были более скромными", - отметила Ю.Унесихина.
Опубликовано: /Финмаркет/
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