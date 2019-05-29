Мы подтверждаем целевую цену акций Лукойла в размере 6 972 руб. и рекомендацию "Покупать" - ИК "Велес Капитал"

"Финансовые результаты Лукойла совпали с ожиданиями рынка в части выручки и чистой прибыли и превзошли по EBITDA. В отчетном периоде компания снизила выручку на 9% к/к до 1 851 млрд руб. (консенсус-прогноз: 1 877 млрд руб.) в результате падения средней цены на нефть на 6% к/к до $63 за баррель. EBITDA компании выросла на 7% к/к до 298 млрд руб. (консенсус-прогноз: 288 млрд руб.) благодаря положительному влиянию лага экспортных пошлин и изменений в налоговом законодательстве России с 2019 г. Чистая прибыль сократилась на 6% к/к до 149 млрд руб. (консенсус-прогноз: 150 млрд руб.), так как в предыдущем квартале компания отразила прибыль по курсовым разницам. Главным приятным сюрпризом отчетности, на наш взгляд, стал сильный рост свободного денежного потока: +31% к/к и + 218% г/г из-за роста операционного дохода и снижения капзатрат (-14% к/к, -20% г/г). Напомним, что свободный денежный поток является базой для определения объема программ выкупа. Мы ожидаем новостей о следующей программе в ближайшие 2 месяца.

Мы подтверждаем целевую цену акций Лукойла в размере 6 972 руб. и рекомендацию "Покупать"", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.