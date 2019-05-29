Спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов и мягкая риторика ЦБ РФ окажут позитивное влияние на локальный долговой рынок - УК "Уралсиб"

"Динамика на мировых рынках акций по-прежнему обусловлена ходом торговых переговоров между КНР и США. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и возможное продление соглашения ОПЕК+ способствуют росту цен на нефть, оказывая поддержку котировкам российских добывающих компаний, составляющих значительную долю в индексе МосБиржи и портфелях наших фондов. В то время как сохраняющийся спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов и мягкая риторика Банка России способны оказать позитивное влияние на локальный долговой рынок", - отмечают эксперты УК "Уралсиб".