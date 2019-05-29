Рубль дешевеет к доллару и евро днем в среду на фоне падающей нефти и выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 29 мая. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти и активного выхода мировых инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 65,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,0 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,76 руб./EUR1, подорожав на 51,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 52,99 копейки - до 68,63 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 мая на 36,8 копейки, до 64,9084 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,38 копейки, до 72,4118 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение и торгуется на минимальных уровнях за последние две недели к доллару и евро в условиях снижения интереса мировых инвесторов к рисковым активам, негативной динамики большинства валют emerging markets и падения цен на нефть. Распродажи на мировых рынках связаны с уменьшением вероятности улучшения торговых отношений между США и Китаем.

Так, президент США Дональд Трамп, завершивший накануне визит в Японию, заявил о том, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти". При этом Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

В свою очередь, как сообщили китайские СМИ, Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ), как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

На долю КНР приходится порядка 85% глобальных поставок редкоземельных металлов. В число крупнейших потребителей РЗМ входят американские промышленные компании, занимающиеся разработкой инновационных технологий, в том числе электромобилей, ветрогенераторов и военного оборудования. Это объясняет то, почему Вашингтон не стал повышать пошлины на РЗМ, экспортируемые Китаем, несмотря на эскалацию торговой войны между двумя странами.

Тем не менее, определенную поддержку рублю оказывают аукционы Минфина РФ по продаже ОФЗ, традиционно проводимые по средам. Ведомство разместило трехлетние ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 года. Всего было продано бумаг на общую сумму 17 млрд 590 млн рублей при спросе 70 млрд 631 млн 953 тыс. рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 100,2257% от номинала, что соответствует доходности 7,65% годовых. Минфин не устанавливал лимит предложения, доступный для размещения остаток ОФЗ 26209 составлял 124 миллиарда рублей.

Кроме того, Минфин в среду размещает пятнадцатилетние ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года. Лимит предложения по выпуску также не установлен, доступный для размещения остаток ОФЗ 26225 составляет 102,5 миллиарда рублей. На момент написания обзора результаты аукциона не были обнародованы.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду падают из-за эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,48% - до $66,97 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на 2,69% - до $57,55 за баррель.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного, из-за праздника. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост резервов нефти на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в рублевых парах наблюдается фиксация прибыли на фоне завершения налогового периода, тогда как говорить о завершении среднесрочного повышательного тренда можно будет говорить лишь по итогам размещений ОФЗ. "Снижение спроса на бумаги будет означать повышенную настороженность инвесторов на фоне геополитических новостей. Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина намекнула на возможное снижение ставки, что на рынке уже воспринимают в качестве свершившегося факта. То есть работает старое доброе правило "покупай ожидания и продавай новости", - отметил Кочетков.

"Рубль утратил поддержку в виде налоговых платежей. При этом неопределенность относительно дальнейшего развития торговых взаимоотношений между США и Китаем создает сложный новостной фон для всего блока рисковых активов. Рубль в этой связи остается уязвимым, риски смещены в сторону ослабления. Сегодня поддержку российской валюте может оказать размещение ОФЗ, которое должно стать хорошим индикатором аппетита инвесторов к российскому риску в текущей ситуации", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,92% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - также до 7,92% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 8,07% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 1 б.п., поднявшись до 8,19% и 8,29% годовых.