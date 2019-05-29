На рост российского рынка акций сегодня повлияли корпоративные новости - БКС

"Сегодня индекс МосБиржи находится в небольшом "плюсе". Частично это отскок после вчерашнего падения, на наш взгляд, вызванного уменьшением доли России в ключевом для инвесторов индексе MSCI EM, а также неспособностью США и Китая договориться по торговому спору, плюс ростом неопределенности в отношении Brexit после отставки Терезы Мэй. На рост российского рынка (в частности, нефтяных акций) сегодня повлияли корпоративные новости, а именно финансовый отчет "ЛУКОЙЛа" за первый квартал 2019 года, превысивший прогнозы большинства аналитиков и новость о получении дополнительных льгот по НДПИ по Приобскому месторождению "Роснефти". Отметим также сохранение спроса иностранцев на ОФЗ, что помогает расти всем классам отечественных финансовых активов. Вместе с тем появились новости, позволяющие предположить сложности с пролонгацией сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Так, министр финансов России Антон Силуанов сделал недвусмысленное заявление, что сделка с ОПЕК о сокращении добычи нефти приводит к росту добычи сланцевой нефти в США и захвату страной дополнительных рынков. Такой взгляд ставит под сомнение позицию России в вопросе сокращения нефтедобычи, на которую влияют многие интересанты. Конечно, даже если сделка ОПЕК+ и не будет продлена, вряд ли это приведет к резкому обвалу нефтяных котировок, на которые влияют множество факторов, но возможен некоторый негатив на рынке, который обычно сезонно не в самой лучшей форме в летние месяцы", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК