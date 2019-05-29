На текущей неделе денежные потоки направлены от рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил слабеть, игнорируя аукционы ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4460 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,92%, недельная - до 7,92%, а месячная - до 8,07%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. В рамках первого размещения инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года. Объём размещения составил 17,59 млрд рублей по номиналу при спросе 70,631 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 7,65%. Мы можем отметить то, что объём размещения бумаг с коротким сроком обращения оказался существенно ниже, чем на предыдущих аукционах. Цена отсечения была установлена выше номинала, но в условиях падения аппетита к риску на глобальном рынке. Это оказалось препятствием для интереса инвесторов. Соответственно, мы можем говорить, что на текущей неделе денежные потоки направлены от рубля, доходность которого на рынке облигаций снизилась на 60-80 базисных пунктов по сравнению с ситуацией несколько недель назад", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.