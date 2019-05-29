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Главная / Мнения аналитиков / Риски для российской валюты возрастают в связи со сложным внешним фоном - "Нордеа Банк"
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29 мая 2019 года 15:48
Риски для российской валюты возрастают в связи со сложным внешним фоном - "Нордеа Банк"
"Второй и третий квартал для рубля скорее нейтральны с точки зрения сезонности, а не негативны, как принято считать. Наши прогнозы по курсу рубля пока остаются незменными, но риски для российской валюты возрастают в связи со сложным внешним фоном", - говорится в обзоре "Нордеа Банка". "На динамику российской валюты влияет целый ряд факторов - изменение нефтяных котировок, настроение на глобальных площадках, восприятие санкционных рисков и др., которые по своей силе способны перевесить компоненты сезонности в изменении российской валюты во все периоды. В первом квартале позитивный сезонный эффект позволяет сгладить масштаб возможных негативных факторов либо способствовать укреплению рубля при нейтральном внешнем фоне. В четвертом квартале, напротив, риски для рубля, хотя и неявно, смещены в сторону ослабления. Самыми слабыми месяцами за последние 15 лет для рубля являлись май, август и ноябрь. Стоит также отметить, что в паре с европейской валютой второе полугодие для рубля исторически оказывалось более слабым, чем первое, поэтому запас валютной ликвидности в евро имеет смысл создавать в первых двух кварталах года. В четвертом квартале, напротив, более логичной является выжидательная стратегия перед сезонно сильным для рубля первым кварталом, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - В связи с тем, что наш анализ не подтвердил широко распространенного мнения о наличии явной отрицательной сезонной динамики рубля во втором и третьем кварталах, мы по-прежнему считаем возможным реализацию нашего текущего прогноза по рублю на горизонте 3 месяцев (63,5 в паре с USD, 73,7 в паре с EUR). Как и в нашем прогнозе, опубликованном в марте, мы по-прежнему видим спрос на российские активы со стороны портфельных иностранных инвесторов в качестве основного вероятного драйвера укрепления рубля. С момента публикации данного прогноза спрос на российский суверенный долг действительно заметно возрос (вложения нерезидентов в данные активы увеличились на 3 млрд. долл.). Тем не менее, эскалация торговых противоречий между США и Китаем с начала мая и связанные с этим риски ухудшения настроений на глобальных площадках существенно меняют внешний фон для российской валюты относительно нашего мартовского прогноза, когда вероятность заключения торговой сделки между США и Китаем оценивалась как высокая. На этом фоне рубль, до сих пор сохранявший устойчивость перед лицом возросших внешних рисков, становится более уязвимым. Довольно существенные риски сконцентрированы в июне до предполагаемой встречи лидеров США и КНР на саммите большой двадцатки 28-29 июня. В преддверии саммита стороны вполне могут продолжить обмениваться взаимными угрозами, тестируя рынки на прочность. В отношении саммита на данный момент существуют надежды на возврат сторон на путь переговоров. При реализации данного сценария рубль может получить дополнительную поддержку. Но негативный исход встречи также вряд ли можно полностью исключить. С учетом возросших рисков, а также принимая во внимание то, что в четвертом квартале рубль исторически чувствовал себя хуже, чем в другие периоды, вероятность реализации нашего текущего прогноза по курсу рубля на конец года (62,5 в паре с USD) снижается. Прогноз в паре с EUR (74,4 на конец года) по-прежнему выглядит адекватным. Заявления по итогам возможной встречи лидеров Китая и США в конце июня могут внести большую ясность относительно будущих настроений на глобальных площадках. По итогам данной встречи прогноз может быть пересмотрен".
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29 мая 2019 года 19:45
Рубль частично отыграл потери первой половины дня к доллару и евро на фоне небольшого снижения геополитической напряженности вокруг России
Москва. 29 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти и активного выхода мировых инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.29 мая 2019 года 19:26
Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов, лидировала нефтянка
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов (индикатор превысил 2640 пунктов) за счет ослабления рубля и роста нефтяных бумаг, в то время как внешние площадки продолжали подавать негативные сигналы из-за усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая. читать дальше
.29 мая 2019 года 18:45
Москва. 29 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились в среду на фоне общемирового падения интереса инвесторов к рисковым активам, что вызвало ухудшение ситуации практически на всех фондовых и товарных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как традиционные "защитные" активы, напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 мая 2019 года 18:33
Мы подтверждаем целевую цену акций Лукойла в размере 6 972 руб. и рекомендацию "Покупать" - ИК "Велес Капитал"
"Финансовые результаты Лукойла совпали с ожиданиями рынка в части выручки и чистой прибыли и превзошли по EBITDA. В отчетном периоде компания снизила выручку на 9% к/к до 1 851 млрд руб. (консенсус-прогноз: 1 877 млрд руб.) в результате падения средней цены на нефть на 6% к/к до $63 за баррель.... читать дальше
.29 мая 2019 года 18:03
"Российский фондовый рынок вступает в активную фазу летнего дивидендного сезона, и компании готовятся распределить среди акционеров рекордный объем дивидендов – 1,83 трлн руб. (+40% относительно соответствующего периода прошлого года), или 65% от суммарного дивидендного потока по отчетному... читать дальше
.29 мая 2019 года 17:27
Спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов и мягкая риторика ЦБ РФ окажут позитивное влияние на локальный долговой рынок - УК "Уралсиб"
"Динамика на мировых рынках акций по-прежнему обусловлена ходом торговых переговоров между КНР и США. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и возможное продление соглашения ОПЕК+ способствуют росту цен на нефть, оказывая поддержку котировкам российских добывающих компаний,... читать дальше
.29 мая 2019 года 16:46
"Сегодня индекс МосБиржи находится в небольшом "плюсе". Частично это отскок после вчерашнего падения, на наш взгляд, вызванного уменьшением доли России в ключевом для инвесторов индексе MSCI EM, а также неспособностью США и Китая договориться по торговому спору, плюс ростом неопределенности в... читать дальше
.29 мая 2019 года 16:20
"Рубль продолжил слабеть, игнорируя аукционы ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4460 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,92%, недельная - до 7,92%, а месячная - до 8,07%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. В рамках первого размещения инвесторам были... читать дальше
.29 мая 2019 года 15:41
Рубль дешевеет к доллару и евро днем в среду на фоне падающей нефти и выхода инвесторов из рисковых активов
Москва. 29 мая. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти и активного выхода мировых инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.29 мая 2019 года 15:20
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии не показывали единой динамики, продолжая сохранять устойчивость вопреки внешнему негативу. Основная опасность на данный момент исходит от развития нисходящего движения нефтяных цен, которое уже негативно сказывается на рубле и на долларовом... читать дальше
.29 мая 2019 года 14:58
"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском... читать дальше
.29 мая 2019 года 14:31
" Пара USD/RUB сегодня открылась вверх, после чего продолжила активно расти, обновляя двухнедельный максимум, - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB в среду также стартовала в зеленой зоне и демонстрирует поступательное повышение, переписывая двухнедельную вершину. Рубль... читать дальше
.29 мая 2019 года 14:08
В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры (торговая война становится базовым сценарием развития событий для большинства инвесторов) Минфин решил предложить короткие 3-летние ОФЗ 26209 (YTM 7,63%). Однако сегодня также предлагаются и длинные 15-летние ОФЗ 26225 (YTM 8,15%), указывает аналитик... читать дальше
.29 мая 2019 года 13:39
Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября... читать дальше
.29 мая 2019 года 12:46
"Многие эмитенты становятся всё более щедрыми в выплате дивидендов, и в ближайшие годы эта тенденция продолжится", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Благодаря росту "тяжеловесов" индекс МосБиржи впервые в истории поднялся выше отметки 2600. В мае участники российских... читать дальше
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