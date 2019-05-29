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Главная / Мнения аналитиков / Нисходящее движение нефтяных цен негативно сказывается на индексе РТС - ИК "Велес Капитал"
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29 мая 2019 года 15:20
Нисходящее движение нефтяных цен негативно сказывается на индексе РТС - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии не показывали единой динамики, продолжая сохранять устойчивость вопреки внешнему негативу. Основная опасность на данный момент исходит от развития нисходящего движения нефтяных цен, которое уже негативно сказывается на рубле и на долларовом индексе РТС", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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29 мая 2019 года 19:45
Рубль частично отыграл потери первой половины дня к доллару и евро на фоне небольшого снижения геополитической напряженности вокруг России
Москва. 29 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти и активного выхода мировых инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.29 мая 2019 года 19:26
Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов, лидировала нефтянка
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов (индикатор превысил 2640 пунктов) за счет ослабления рубля и роста нефтяных бумаг, в то время как внешние площадки продолжали подавать негативные сигналы из-за усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая. читать дальше
.29 мая 2019 года 18:45
Москва. 29 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились в среду на фоне общемирового падения интереса инвесторов к рисковым активам, что вызвало ухудшение ситуации практически на всех фондовых и товарных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как традиционные "защитные" активы, напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 мая 2019 года 18:33
Мы подтверждаем целевую цену акций Лукойла в размере 6 972 руб. и рекомендацию "Покупать" - ИК "Велес Капитал"
"Финансовые результаты Лукойла совпали с ожиданиями рынка в части выручки и чистой прибыли и превзошли по EBITDA. В отчетном периоде компания снизила выручку на 9% к/к до 1 851 млрд руб. (консенсус-прогноз: 1 877 млрд руб.) в результате падения средней цены на нефть на 6% к/к до $63 за баррель.... читать дальше
.29 мая 2019 года 18:03
"Российский фондовый рынок вступает в активную фазу летнего дивидендного сезона, и компании готовятся распределить среди акционеров рекордный объем дивидендов – 1,83 трлн руб. (+40% относительно соответствующего периода прошлого года), или 65% от суммарного дивидендного потока по отчетному... читать дальше
.29 мая 2019 года 17:27
Спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов и мягкая риторика ЦБ РФ окажут позитивное влияние на локальный долговой рынок - УК "Уралсиб"
"Динамика на мировых рынках акций по-прежнему обусловлена ходом торговых переговоров между КНР и США. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и возможное продление соглашения ОПЕК+ способствуют росту цен на нефть, оказывая поддержку котировкам российских добывающих компаний,... читать дальше
.29 мая 2019 года 16:46
"Сегодня индекс МосБиржи находится в небольшом "плюсе". Частично это отскок после вчерашнего падения, на наш взгляд, вызванного уменьшением доли России в ключевом для инвесторов индексе MSCI EM, а также неспособностью США и Китая договориться по торговому спору, плюс ростом неопределенности в... читать дальше
.29 мая 2019 года 16:20
"Рубль продолжил слабеть, игнорируя аукционы ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4460 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,92%, недельная - до 7,92%, а месячная - до 8,07%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. В рамках первого размещения инвесторам были... читать дальше
.29 мая 2019 года 15:48
"Второй и третий квартал для рубля скорее нейтральны с точки зрения сезонности, а не негативны, как принято считать. Наши прогнозы по курсу рубля пока остаются незменными, но риски для российской валюты возрастают в связи со сложным внешним фоном", - говорится в обзоре "Нордеа Банка". "На... читать дальше
.29 мая 2019 года 15:41
Рубль дешевеет к доллару и евро днем в среду на фоне падающей нефти и выхода инвесторов из рисковых активов
Москва. 29 мая. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти и активного выхода мировых инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.29 мая 2019 года 14:58
"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском... читать дальше
.29 мая 2019 года 14:31
" Пара USD/RUB сегодня открылась вверх, после чего продолжила активно расти, обновляя двухнедельный максимум, - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB в среду также стартовала в зеленой зоне и демонстрирует поступательное повышение, переписывая двухнедельную вершину. Рубль... читать дальше
.29 мая 2019 года 14:08
В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры (торговая война становится базовым сценарием развития событий для большинства инвесторов) Минфин решил предложить короткие 3-летние ОФЗ 26209 (YTM 7,63%). Однако сегодня также предлагаются и длинные 15-летние ОФЗ 26225 (YTM 8,15%), указывает аналитик... читать дальше
.29 мая 2019 года 13:39
Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября... читать дальше
.29 мая 2019 года 12:46
"Многие эмитенты становятся всё более щедрыми в выплате дивидендов, и в ближайшие годы эта тенденция продолжится", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Благодаря росту "тяжеловесов" индекс МосБиржи впервые в истории поднялся выше отметки 2600. В мае участники российских... читать дальше
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