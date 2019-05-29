Рубль ускорил снижение из-за резкого ухудшения ситуации на мировых рынках - БКС

" Пара USD/RUB сегодня открылась вверх, после чего продолжила активно расти, обновляя двухнедельный максимум, - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB в среду также стартовала в зеленой зоне и демонстрирует поступательное повышение, переписывая двухнедельную вершину. Рубль продолжает активно сдавать позиции, реагируя на существенное ухудшение внешнего фона. Развивающиеся валюты находятся под давлением, а нефтяные цены демонстрируют быстрое снижение".

Бегство глобальных инвесторов из рисковых активов, по мнению аналитика, вызвано усилением опасений относительно эскалации внешнеторгового противостояния. В китайской прессе появились сообщения о том, что Пекин в качестве ответной меры может использовать ограничения в поставках редкоземельных металлов в США, от которых американские производители в значительной степени зависят.

Кроме того, беспокойство участников мировых рынков вызывает ситуация с противостоянием Италии и ЕС вокруг дисбаланса итальянского бюджета. Все это вернуло опасения относительно высоких рисков ухудшения финансово-экономической ситуации в Европе.

"Давление на рубль оказывает и ухудшение ситуации на российском долговом рынке. Индекс гособлигаций RGBI ускорил нисходящее движение, обновив недельный минимум. Сегодня инвесторы будут следить за очередными аукционами Минфина РФ по размещению ОФЗ, пытаясь оценить влияние внешних негативных тенденций на внутренний долговой спрос". - заключает Дмитрий Бабин.