Риски эскалации торгового конфликта между США и Китаем растут - Julius Baer

"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском номер один в том, что касается экономических прогнозов и оценки доходности вложений в рынки капиталов. Наиболее серьезной угрозой в связи с эскалацией отношений между США и Китаем является возможность перехода от тарифов к санкциям и бойкотам в качестве мер воздействия. В то время как тарифы влияют на экономический рост и инфляцию, санкции и бойкоты являются бескомпромиссной атакой на определенные компании и сферы экономической деятельности, которые играют важную роль в отношениях двух стран. Экономические последствия, в том числе для компаний, от этих мер будут серьезнее и продолжительнее, а когда соглашение все-таки будет достигнуто, восстановление будет более трудным".

Таким образом, на взгляд эксперта Julius Baer, внесение китайских технологических компаний (начиная с Huawei) в черный список дает неверное направление торговому противостоянию.

"Мы повышаем вероятность дальнейшей эскалации и начала торговой войны с обоюдными санкциями и тарифами с 25% до 40%, - сообщает Дэвид Коль. - Однако, мы по-прежнему считаем высокой (55%) вероятность того, что торговый конфликт будет длительным, но управляемым, поскольку переговоры между Вашингтоном и Пекином не прекратились полностью, и недавние выпады могут оказаться демонстрацией мощи перед встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в июне".

По мнению эксперта Julius Baer, наиболее сильное негативное воздействие на экономический рост будет ощущаться в более длительной перспективе. "Уверенное финансовое положение американских домохозяйств, характеризующееся высоким уровнем сбережений, низким уровнем задолженности, хорошим темпом роста реальных доходов и рекордно низким уровнем безработицы, ограничивает негативные последствия повышения тарифов на потребительские расходы. Тем временем, объявленный 90-дневный период отсрочки для китайских технологических компаний отодвигает рост издержек в будущее. Более того, мы ожидаем, что Китай отреагирует на факторы, оказывающие давление на экономический рост, путем дополнительного налогово-бюджетного и монетарного стимулирования. В случае дальнейшей эскалации торгового конфликта, экономический рост окажется под сильным давлением в 2020 году", - прогнозирует

Дэвид Коль.