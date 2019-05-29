Sova Capital подняла рейтинг акций и GDR Роснефти до "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с 441 рубля до 544 рублей за штуку и с $6,7 до $8,3 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для акций и GDR компании была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть - 8,30 (текущая цена - 6,61), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть (для акций, цены в рублях) - 544 (текущая цена - 431,7), рекомендация - покупать.