Евро остается под давлением на этой неделе - FxPro

"Евро остается под давлением на этой неделе, вернувшись к 1,1160. Это движение в рамках тренда с начала года с нижней границей торгового диапазона проходящей через 1,10 в настоящий момент. Тем не менее, бюджетные споры и растущий спрос на безопасность на глобальных рынках способны породить существенно более сильное давление. Среди ближайших сигнальных уровней - 1,1100, падение под который способно усилить распродажу", - указывают аналитики FxPro.