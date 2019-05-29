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29 мая 2019 года 11:45

Динамика акций РФ утром смешанная, поддержку индексу МосБиржи оказывает ослабление рубля

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ утром в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также ослабления рубля, причем последний фактор оказывает поддержку индексу МосБиржи, который удерживается выше 2600 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2610,61 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1266,68 пункта (-0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар вырос до 64,93 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели рублевые бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%).

Подросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2% и +3,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).

Индексы в США во вторник снизились в отсутствие катализаторов роста при сохранении опасений, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп, который во вторник завершил визит в Японию, заявил о "о невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях двух стран, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем, - сказал Трамп. - Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин".

Он отметил, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Статданные по экономике США, обнародованные во вторник, указали на существенный рост потребительского доверия в стране. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае подскочил до максимальных за полгода 134,1 пункта при прогнозах роста до 130 пунктов с апрельских 129,2 пункта.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов за исключением Китая (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) из-за торговых разногласий США и Китая.

Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

Китайские СМИ тем временем сообщают, что в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" телекоммуникационную компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Huawei заявила, что подала иск в суд с требованием рассмотреть в упрощенном порядке решение США о внесении компании в "черный список" и признать его нарушающим конституцию Соединенных Штатов. Иск был подан в минувший вторник в окружной суд США по Восточному округу Техаса.

Нефть в среду также дешевеет, поскольку усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает цены вниз; цена Brent находится на $0,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,91 за баррель (-1,1%), июльская цена WTI - $58,39 за баррель (-1,3%).

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который на этой неделе будет обнародован в четверг в 18:00 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает роста запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, весомых причин для сильной коррекции российских акций и рубля нет.

Поводом для распродаж на мировых рынках послужило заявление Трампа о том, что пока Штаты не готовы заключать торговое соглашение с Китаем на текущих условиях. В среду дешевеют нефть и фондовые фьючерсы в США, что оказывает давление на рынок акций РФ, где индекс МосБиржи на старте торгов вновь опускался к поддержке 2600 пунктов, откуда произошел отскок на фоне локального ослабления рубля.

Остается открытым вопрос, кто и почему в последние недели вел агрессивные покупки российских акций - именно притоком свежей ликвидности на рынок был вызван сильный подъем индекса МосБиржи в последние пару недель. Соответственно, окончание этого притока может отправить российский рынок в коррекцию. Акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) подходят к уровням поддержки 230 рублей и 5000 рублей, от которых в случае улучшения внешнего фона может последовать разворот. Нефть по-прежнему не находит причин для роста из-за геополитических рисков, однако в дальнейшем возможен ее возврат в район $72 за баррель Brent, считает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александра Тимофеева, индексы МосБиржи и РТС обосновались вблизи недельных минимумов, игроки предпочитают фиксировать прибыль на привлекательных уровнях в отсутствие позитивной подпитки со стороны внешнего фона.

На торговом фронте США-КНР появились сообщения о том, что Пекин серьезно рассматривает ограничение экспорта редкоземельных металлов в США. Тот факт, что Китай решил воспользоваться таким рычагом давления в рамках торгового конфликта, вряд ли придется по нраву Вашингтону, а значит, в ближайшее время можно ожидать реакции Трампа, которая потенциально надавит на рисковые активы, включая российские.

Накануне более чем на 5% упали акции "Яндекса" после известий о рассмотрении поправок к законопроекту об агрегаторах такси, подготовленного ко второму чтению в Госдуме РФ. Основные продажи велись со стороны американских инвесторов, которые владеют большой долей в капитале "Яндекса". Законопроект снижает шансы на проведение IPO "Яндекс такси", на который приходится около трети бизнеса "Яндекса". Впрочем, реакция игроков выглядела слишком эмоциональной и предполагает последующий технический отскок бумаг в ближайшей перспективе, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, вопрос торговых противоречий США-Китай остается одной из ключевых тем на рынках, и рост опасений относительно возможности обложения всего китайского импорта в США пошлиной в 25% теоретически создает базу для возможного пересмотра прогнозов по темпам роста экономики со стороны ведущих финансовых институтов. В последние дни нового негатива по этому вопросу рынки не получили. Более того, американский Минфин накануне опубликовал свой полугодовой доклад, в котором вновь не стал присваивать Китаю статус валютного манипулятора (при этом оставил его вместе с другими восемью странами в списке, за которыми будет продолжено наблюдение), что, как минимум, можно воспринимать как благоприятное прохождение одной из "точек риска".

Тем не менее, аппетит к риску на глобальных рынках пока остается сравнительно слабым - в Азии основные индексы региона снижаются, минусуют фьючерсы на американские индексы. Российский рынок акций накануне оказался под заметным давлением, индекс МосБиржи протестировал рубеж 2600 пунктов. Частично снижение быть вызвано техническими факторами - ребалансировкой в структуре индексов MSCI. Внешний фон пока не благоприятствует росту российского рынка, но при стабилизации ситуации индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2620-2640 пунктов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, администрация США не стала называть Китай валютным манипулятором, но оставила его в списке стран на подозрение вместе с Германией, Италией, Ирландией, Японией, Южной Кореей, Малайзией, Вьетнамом и Сингапуром. В аналитической среде говорят о том, что Китай может повысить экспортные пошлины на редкоземельные металлы, которые используются в современной электронике, в ответ на запретительные действия США. По мнению китайских властей, цены на данные материалы слишком низкие, чтобы оправдать наносимый природе ущерб при добыче.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в столице Казахстана, что РФ рассматривает возможность продолжения участия в соглашении по ограничению добычи в рамках ОПЕК+. Китай, по данным Reuters, почти прекратил закупки нефти у Ирана. США предупредили Гонконг на счет отслеживания танкеров, которые заняты в транспортировке иранской нефти. В предупреждении Вашингтона говорится о том, что любое оказание услуг таким судам будет являться нарушением санкций США, отмечает аналитик.

Кроме того, в Минэнерго США отмечают, что потребление нефти остается на высоком уровне. По оценке ведомства, текущий спрос составляет впервые около 100 млн баррелей в сутки. Тем не менее, на рынке обеспокоены тем, что торговая война США и КНР может продлиться существенно дольше, чем предполагалось ранее, а также может привести к долговременному спаду в мировой экономике и торговле. Индекс МосБиржи на этом негативном внешнем фоне может просесть до 2600 пунктов, но рубль останется относительно стабильным, поскольку его поддержат аукционы ОФЗ, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-2,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-1,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,859 млрд рублей (из них 2,272 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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