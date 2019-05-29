Рубль уязвим - "Нордеа Банк"

"Неопределенность относительно дальнейшего развития торговых взаимоотношений между США и Китаем создаёт сложный новостной фон для всего блока рисковых активов. Рубль в этой связи остаётся уязвимым, риски смещены в сторону ослабления. Сегодня поддержку российской валюте может оказать размещение ОФЗ, которое должно стать хорошим индикатором "аппетита" инвесторов к российскому риску в текущей ситуации. Кроме того, от более сильного ослабления российскую валюту удерживает динамика нефтяных котировок, сохраняющихся в районе отметок $69-$70/bbl. Ключевой риск в рамках недели - пятничные данные по PMI в Китае. При выходе плохих данных рубль может протестировать отметку 65 в паре с долларом и сместиться ближе к отметке 73 в паре с евро", - обращают внимание аналитики "Нордеа Банка".