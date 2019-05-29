.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Котировки Brent продолжат восстановление к уровням выше 70$ с наступлением лета - БКС
.
29 мая 2019 года 11:17
Котировки Brent продолжат восстановление к уровням выше 70$ с наступлением лета - БКС
"В среду нефтяные цены умеренно корректируются, двигаясь в диапазоне 69-70$. Тревожность рынка в отношении торгового конфликта США и Китая оказывает давление на котировки сырья. Вместе с тем мы сохраняем оптимистичный взгляд на нефть и считаем, что котировки продолжат восстановление к уровням выше 70$ с наступлением лета. Тем не менее, полагаем, что динамика нефтяных цен в ближайший месяц, до заседания ОПЕК+ 25-26 июня, будет иметь повышенную волатильность, так как в основном будет определяться рыночными настроениями и действиями спекулянтов. На наш взгляд, именно июньское заседание ОПЕК+ станет "отправным пунктом", который позволит определить среднесрочный вектор движения цен", - полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. На сегодняшний день нефтяной рынок испытывает колоссальное геополитическое воздействие, считает эксперт. Наиболее явно геополитика проявляется в нефтяном предложении. По оценкам аналитиков БКС, на сегодняшний день геополитика вносит отрицательный вклад в совокупное мировое предложение нефти, а объем данного вклада оценивается нами вблизи 2,4-3 млн барр. /сутки. Таким образом, геополитика сейчас исключает с рынка весьма масштабный объем предложения. Такой формат влияния геополитики на рынок в существенной мере затрудняет принятие решений, оказывающих влияние на средне- и долгосрочную перспективу рынка. К таким решениям относится и вопрос продления сделки ОПЕК+ в июне. "С учетом вышеупомянутого влияния геополитики, экспортёрам предстоит принять весьма сложное решение, которое бы смогло обеспечить совпадение интересов основных участников мирового рынка нефти. - подчеркивает Антон Покатович. - В результате на данный момент мы рассматриваем три сценария решений по сделке ОПЕК+. Заметим, что данные сценарии подразумевают отсутствие негативных шоков для роста мировой экономики. Мы оцениваем эффект от реализации данных шоков как снижение нефтяных цен на 7-12$ от уровней, указанный в нижеприведенных сценариях". Первый сценарий, по мнению эксперта "БКС Премьер", предполагает продление сделки до конца этого года, при котором экспортёры продолжают придерживаться "агрессивного" перевыполнения сделки, удерживая уровни добычи ниже определённых пактом квот: "Бенефициаром развития событий в таком ключе будет Саудовская Аравия, так как, на наш взгляд, именно такой подход к балансировке нефтяного рынка позволит нефтяным ценам достигнуть средних уровней второго полугодия вблизи отметок 74-77$. Такой уровень является наиболее комфортным для королевства и позволит наследному принцу продолжить реализацию планов масштабной реформации государства. Полагаем, что такая ценовая конъюнктура рынка принесет существенно экономическую выгоду и РФ". Во втором сценарии аналитики БКС ждут от ОПЕК+ "ослабления гаек": "Сейчас сделка, главным образом за счет стран картеля во главе с Саудовской Аравией, перевыполнена почти на 0,5 млн барр. /сутки. "Ослабление гаек" в данном сценарии будет означать возвращение на рынок данного "перевыполненного" объема сокращения в целях превентивного воздействия на рыночный баланс, который в летний период может сместить в сторону дефицита, вызванного иранским, венесуэльским и ливийским факторами. Развитие событий по данном сценарию, по нашим прогнозам, позволит ценам во втором полугодии закрепиться вблизи уровней 70$. Такая ценовая конъюнктура, вероятно, в значительной мере нейтрализует ценовые риски для роста мирового спроса на нефть, но также ограничит объемы получаемых экспортерами нефтяных сверхдоходов". Третий сценарий предполагает, что экспортеры фактически завершат сделку и вернут на рынок порядка 1,2-1,6 млн барр. /сутки: "На такой шаг страны-участники сделки будут вынуждены пойти в случае, если по всем трем геополитическим направления напряженность будет усиливаться, а соответствующие объемы поставок из Ирана и Ливии будут активно снижаться. С учетом рассмотренного ранее влияния геополитических факторов на баланс рынка, мы считаем, что в этом сценарии цены во втором полугодии могут снижаться до уровней 50-55$, однако средняя цена нефти второго полугодия будет находится вблизи отметки 60$". На данный момент эксперт "БКС Премьер" полагает, что первый и второй сценарий имеют близкую к равной вероятность своей реализации - вблизи 40-45%. Третий сценарий рассматривается как пессимистичный, а вероятность его реализации оценивается в 10-20%. Вероятность реализации данного сценария оценивается аналитиками БКС как достаточно низкая в связи со следующей причиной. Если на рынок вернутся те объемы предложения, которые рассматриваются в этом варианте развития событий, то на нефтяном рынке в 3-4 кв. сложится ситуация почти аналогичная ситуации этого периода 2018 года, когда цены устремились к 50$, уверен Антон Покатович. "Однако повторение данной ситуации в этом году видится не столь вероятным в виду того, что нефтеэкспортеры, на наш взгляд, в полной мере учитывают те риски, которые несет в себе торговый конфликт США и Китая в случае его трансформации в полноценную торговую войну, - указывает специалист "БКС Премьер". - Эти риски в случае своей реализации не позволят быстро "реанимировать" нефтяной рынок. Если стороны торгового противостояния все же претворят в жизнь все взаимные угрозы, то это, по нашим оценкам, обойдется мировой экономике замедлением роста как минимум на 0,1-0,2% до уровней 3,1-3,2%, что также окажет соответствующее давление на рост мирового спроса на нефть. В этих условиях баланс нефтяного рынка, который де-факто останется без защитного механизма ОПЕК+, может быть снова нарушен формированием навеса со стороны предложения, который будет транслирован в рост мировых запасов сырья и масштабное давление на цены нефтяного сырья".
.
29 мая 2019 года 19:45
Рубль частично отыграл потери первой половины дня к доллару и евро на фоне небольшого снижения геополитической напряженности вокруг России
Москва. 29 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти и активного выхода мировых инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.29 мая 2019 года 19:26
Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов, лидировала нефтянка
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов (индикатор превысил 2640 пунктов) за счет ослабления рубля и роста нефтяных бумаг, в то время как внешние площадки продолжали подавать негативные сигналы из-за усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая. читать дальше
.29 мая 2019 года 18:45
Москва. 29 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились в среду на фоне общемирового падения интереса инвесторов к рисковым активам, что вызвало ухудшение ситуации практически на всех фондовых и товарных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как традиционные "защитные" активы, напротив, умеренно подросли в цене, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 мая 2019 года 18:33
Мы подтверждаем целевую цену акций Лукойла в размере 6 972 руб. и рекомендацию "Покупать" - ИК "Велес Капитал"
"Финансовые результаты Лукойла совпали с ожиданиями рынка в части выручки и чистой прибыли и превзошли по EBITDA. В отчетном периоде компания снизила выручку на 9% к/к до 1 851 млрд руб. (консенсус-прогноз: 1 877 млрд руб.) в результате падения средней цены на нефть на 6% к/к до $63 за баррель.... читать дальше
.29 мая 2019 года 18:03
"Российский фондовый рынок вступает в активную фазу летнего дивидендного сезона, и компании готовятся распределить среди акционеров рекордный объем дивидендов – 1,83 трлн руб. (+40% относительно соответствующего периода прошлого года), или 65% от суммарного дивидендного потока по отчетному... читать дальше
.29 мая 2019 года 17:27
Спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов и мягкая риторика ЦБ РФ окажут позитивное влияние на локальный долговой рынок - УК "Уралсиб"
"Динамика на мировых рынках акций по-прежнему обусловлена ходом торговых переговоров между КНР и США. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и возможное продление соглашения ОПЕК+ способствуют росту цен на нефть, оказывая поддержку котировкам российских добывающих компаний,... читать дальше
.29 мая 2019 года 16:46
"Сегодня индекс МосБиржи находится в небольшом "плюсе". Частично это отскок после вчерашнего падения, на наш взгляд, вызванного уменьшением доли России в ключевом для инвесторов индексе MSCI EM, а также неспособностью США и Китая договориться по торговому спору, плюс ростом неопределенности в... читать дальше
.29 мая 2019 года 16:20
"Рубль продолжил слабеть, игнорируя аукционы ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4460 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,92%, недельная - до 7,92%, а месячная - до 8,07%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. В рамках первого размещения инвесторам были... читать дальше
.29 мая 2019 года 15:48
"Второй и третий квартал для рубля скорее нейтральны с точки зрения сезонности, а не негативны, как принято считать. Наши прогнозы по курсу рубля пока остаются незменными, но риски для российской валюты возрастают в связи со сложным внешним фоном", - говорится в обзоре "Нордеа Банка". "На... читать дальше
.29 мая 2019 года 15:41
Рубль дешевеет к доллару и евро днем в среду на фоне падающей нефти и выхода инвесторов из рисковых активов
Москва. 29 мая. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти и активного выхода мировых инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.29 мая 2019 года 15:20
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии не показывали единой динамики, продолжая сохранять устойчивость вопреки внешнему негативу. Основная опасность на данный момент исходит от развития нисходящего движения нефтяных цен, которое уже негативно сказывается на рубле и на долларовом... читать дальше
.29 мая 2019 года 14:58
"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском... читать дальше
.29 мая 2019 года 14:31
" Пара USD/RUB сегодня открылась вверх, после чего продолжила активно расти, обновляя двухнедельный максимум, - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB в среду также стартовала в зеленой зоне и демонстрирует поступательное повышение, переписывая двухнедельную вершину. Рубль... читать дальше
.29 мая 2019 года 14:08
В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры (торговая война становится базовым сценарием развития событий для большинства инвесторов) Минфин решил предложить короткие 3-летние ОФЗ 26209 (YTM 7,63%). Однако сегодня также предлагаются и длинные 15-летние ОФЗ 26225 (YTM 8,15%), указывает аналитик... читать дальше
.29 мая 2019 года 13:39
Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.