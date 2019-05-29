Торговая война между США и Китаем продолжает оказывать негативное влияние на сырье - Промсвязьбанк

"Для проторговки вверх 50-дн. средней (70,65 долл./барр.) нефти не хватило импульса. Торговая война между США и Китаем продолжает оказывать негативное влияние на сырье. В то же время спекуляции на тему ОПЕК+ не дают нефти просесть сильнее. Так, появляются новости, что Россия готова продолжить сокращать добычу вместе со странами ОПЕК. Завтра выйдут статданные от Минэнерго США, рассчитываем, что картина несколько изменится в лучшую сторону – ввиду автомобильного сезона. Нефть пока останется в зоне 68-70 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.