Минфину нет смысла проявлять излишнюю гибкость на первичных аукционах - Росбанк

"После выходного дня в США российские государственные облигации провели еще одну спокойную сессию, пусть и с преобладанием позитивных настроений. Снижение доходностей для выборочных "бенчмарков" вдоль кривой ОФЗ составило умеренные 1-2 бп. Помогли "словесные интервенции" со стороны регуляторов. Так, глава ЦБ Э. Набиуллина вновь упомянула, что преодоление инфляцией локального пика открывает дорогу к смягчению монетарной политики. Затем К. Вышковский, глава долгового департамента Минфина, рассказал о ряде мер, которые рассматривает ведомство: размещение новых выпусков еврооблигаций в 2019 году, отказ от идеи выкупа еврооблигаций в 2019 году, скорый запуск облигаций с привязкой к RUONIA "нового стиля". Как знают участники рынка, реализация данных мер привела бы к дальнейшему снижению объемов предложения новых ОФЗ-ПД (бумаги с фиксированной ставкой купона) на локальном рынке. Сегодня, к слову, рынок увидит 2 хорошо знакомые серии облигаций - 3-летние 26209 (доходность - 7,62%) и 15-летние 26225 (доходность - 8,15%). В текущих обстоятельствах Минфину нет смысла проявлять излишнюю гибкость на первичных аукционах. Мы полагаем, что ведомство просто соберет весь спрос, который поступит без премии по доходности ко вторичным котировкам бумаг", - комментируют ситуацию аналитики Росбанка.