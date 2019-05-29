Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 29 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением в отсутствие катализаторов роста при сохранении опасений, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем. В понедельник американские биржи не работали из-за праздника (День памяти). Президент США Дональд Трамп, который во вторник завершил визит в Японию, заявил о "о невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях двух стран, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем, - сказал Трамп. - Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин". Он отметил, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно: в Китае отмечается некоторая стабильность, тогда как в Японии, Гонконге, Австралии и Южной Корее - снижение. В центре внимания трейдеров остается торговый конфликт США и Китая, который набирает обороты. Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами. Китайские СМИ тем временем сообщают, что в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" телекоммуникационную компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Китайские фондовые индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite в ходе торгов в среду колеблются около уровней закрытия предыдущего дня. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1,25%, гонконгский Hang Seng - менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, южнокорейский KOSPI - 1,1%.

В свою очередь нефть дешевеет в среду на очередных сигналах усиления напряженности в отношениях США и Китая, что ухудшает перспективы глобального экономического роста. Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который на этой неделе будет обнародован в четверг в 18:00 МСК. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $69,5 за баррель, что на 0,87% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $70,11 за баррель, не изменившись по сравнению с понедельником. Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1,2% - до $58,43 за баррель. Накануне контракт подорожал на 0,87% - до $59,14 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник подросла почти в 1,3 раза по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,317 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,743 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 мая снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 602,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,25%), "ФПК-001Р-03" (+0,18%) и "РЖД-001P-05R" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,73%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,48%) и "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Европлан" полностью разместила выпуск облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летний выпуск прошел 22 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,4% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, объявлена 2-летняя оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% номинала будет погашено в даты выплаты 4-го, 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов.

Сбербанк России (MOEX: SBER) 28 мая завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серий ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R и ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R. Эмитент реализовал 27,36% выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 273,6 рублей и 82,9% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R номинальным объемом $20 млн на сумму $16,58 млн. Выпуск ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R гасится в декабре 2022 года, выпуск ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R - в июне 2024 года. У каждого выпуска предполагается один купонный период. Ставка купона выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R составляет 1,35% годовых, выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R - 0,615% годовых. Кроме того, по выпускам выплачивается дополнительный доход. Размер дополнительного дохода по выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R зависит от стоимости паев, входящих в динамическую корзину и обращающихся на NYSE Arca. По выпуску ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R дополнительный доход зависит от динамики акций агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland, американской авиакомпании Delta Air Lines, американской туристической интернет-компании Expedia Group, биофармацевтической компании США Gilead Sciences Inc и Samsung Electronix.

АО "Роснано" установило ставку 1-го купона бондов серии БО-002Р-01 объемом 4,5 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года на уровне 9,1% годовых. Ставка соответствует доходности к погашению на уровне 9,31% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 27 мая. Техническое размещение запланировано на 5 июня. Облигации серии БО-002Р-01 размещаются в рамках программы без госгарантии серии 002Р объемом до 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 10 лет с даты начала размещения. Срок действия программы - 10 лет.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоградская область) установило ставку 1-го купона облигаций 4-й серии объемом 1,5 млрд рублей в размере 11,5% годовых. Размещение бондов запланировано на 6 июня. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая будут размещены по открытой подписке на срок около 14 лет (5078 дней). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Облигации размещаются в рамках программы объемом до 7,1 млрд рублей. В рамках программы бонды могут размещаться на срок до 17 лет. Срок действия программы - 5 лет.

АО "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-06R со сроком обращения 20 лет и офертой через 1,5 года на уровне 7,9% годовых, объем размещения был увеличен с "от 20 млрд рублей" до 25 млрд рублей. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,06% годовых. Сбор заявок инвесторов проходил 28 мая. Техническое размещение запланировано на 6 июня.

АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) планирует 29 мая собрать заявки на облигации серии БО-П01. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентировочный объем выпуска - от 1,5 млрд до 3,5 млрд рублей. Срок обращения бондов - 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на начало июня.

Ориентир ставки 1-го купона ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 установлен на уровне 9,35-9,55% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,57-9,78% годовых. Сбор заявок на выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 2 года пройдет ориентировочно в середине июня. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей.

ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд рублей. Ориентир по ставке будет озвучен позднее. За более чем 10 лет это станет первым выходом эмитента из Белоруссии на корпоративный рынок облигаций России.

Западно-Сибирский коммерческий банк (Запсибкомбанк (MOEX: ZAPK)) установил ставки 5-8-го купонов облигаций серии БО-ПО1 в размере 7,6% годовых. Размещение 3-летнего выпуска прошло номинальным объемом 2 млрд рублей завершилось в августе 2018 года, эмитент реализовал бумаги на 917,545 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,3% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Купоны квартальные. По выпуску 13 июня предстоит оферта.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) установило ставки 7-16-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 8,4% годовых. МОЭСК разместила 10-летние облигации на 5 млрд рублей в июне 2016 года. Купоны полугодовые. Ставки 1-6-го купонов определены в размере 10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 6 июня.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) определило ставки 17-18-го купонов облигаций 19-й серии в размере 10,375% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был реструктуризирован. Держатели этих бумаг отказались от оферты в июне 2016 года в обмен на повышение ставки купона. Также компания добавила амортизационное погашение облигаций. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 16-го купона - 10,625% годовых. Дата погашения займа - 1 июня 2021 года.

ООО "Трансбалтстрой" приобрело в рамках оферты 151 тыс. 497 облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 10,1% выпуска облигаций. Компания увеличила срок погашения бондов на 5 лет - с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года. Кроме того, увеличена продолжительность 12-го купона до срока погашения облигаций со ставкой данного купона в размере 10% годовых.

АО "Федеральная пассажирская компания" приняло решение о досрочном погашении облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится 13 июня, в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила дебютный выпуск 10-летних облигаций с 3-летней офертой в июне 2016 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Бумаги имеют полугодовые купоны. Компания 24 мая собирала заявки на выпуск 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001Р-06. Объем выпуска по итогам маркетинга составил 8 млрд рублей, ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Техническое размещение выпуска пройдет 3 июня.