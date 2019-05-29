Утренние прогнозы: небольшой "минус"

В среду аналитики прогнозируют открытие рынка акций РФ в небольшом "минусе". Внешний фон сейчас не дает поводов для роста.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,3-0,4%, вблизи отметки 2600 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590, 2580 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2620, 2630 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить свое нисходящее движение в район 2590 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС на фоне глобального сокращения готовности инвесторов к принятию риска, которое выражается, в том числе в снижении доходности по госдолгу США (так, десятилетние казначейские облигации США торгуются с доходностью 2,24% годовых против 2,4% неделей ранее)".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра американские фьючерсы в легком "минусе", около 50 центов по сравнению со вчерашним закрытием глобальных рынков теряет нефть. Это говорит в пользу того, что и торги на отечественном рынке акций откроются в небольшом "минусе". Возможно, что индекс МосБиржи уйдет ниже отметки 2600 пунктов".

"Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Внешний фон пока не благоприятствует росту российского рынка, но при стабилизации ожидаем возвращения индекса МосБиржи в диапазон 2620-2640 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, не располагает к росту основных отечественных индексов. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы в ходе утренних торгов среды демонстрируют снижение, цены на энергоносители также находятся под давлением. Завершение торгов вторника отметилось резким всплеском объема торгов, что, на наш взгляд, связано с ребалансировкой индекса MSCI. Мы ожиданием продолжения нисходящей динамики с открытия торгов среды. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступят значения 2580 пунктов по МосБирже и 1254 пунктов по РТС. Дополнительное давление, по нашему мнению, окажет множество отсечек под дивиденды в акциях второго и третьего эшелонов".