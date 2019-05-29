Нефть дешевеет на сигналах из Китая

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Китайский рынок акций растет в среду, остальные крупные рынки АТР в "минусе". Нефть дешевеет в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением в отсутствие катализаторов роста при сохранении опасений, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

В понедельник американские биржи не работали из-за праздника (День памяти).

Президент США Дональд Трамп, который во вторник завершил визит в Японию, заявил о "о невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях двух стран, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем, - сказал Трамп. - Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин".

Он отметил, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Статданные по экономике США, обнародованные во вторник, указали на существенный рост потребительского доверия в стране.

Индекс потребительского доверия в мае подскочил до 134,1 пункта по сравнению со 129,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальное значение показателя за последние полгода. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя в текущем месяце до 130 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня, сообщает Trading Economics.

Процессинговые компании Global Payments Inc. и Total System Services Inc. во вторник объявили о "слиянии равных" путем обмена акциями в рамках сделки объемом $21,5 млрд. По условиям сделки акционеры Total System получат по 0,8101 бумаги Global Payments за каждую обыкновенную акцию компании. Таким образом, Total System оценена в $119,86 за акцию, что представляет собой 20%-ную премию к ее стоимости на закрытие рынка 23 мая, когда появилась первая информация о переговорах между двумя компаниями.

Котировки акций Global Payments опустились во вторник на 3%, в то время как бумаги Total System Services подорожали на 4,8%.

Цена ADR китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding снизилась на 0,1%. По данным СМИ, компания рассматривает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке, состоявшегося в 2014 году.

Акции Fiat Chrysler Automobiles (FCA) взлетели в цене на 7,2%. В минувшие выходные стало известно, что FCA направила французской Renault предложение о слиянии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник упал на 0,9% и составил 25347,77 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,8% - до 2802,39 пункта.

Значение Nasdaq Composite понизилось на 0,4%, составив 7607,35 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно: в Китае отмечается рост, тогда как в Японии, Гонконге, Австралии и Южной Корее снижение.

В центре внимания трейдеров остается торговый конфликт США и Китая, который набирает обороты.

Президент США Дональд Трамп, завершивший накануне визит в Японию, заявил о том, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

"До некоторой степени отказ США от причисления Китая к "валютным манипуляторам" был ожидаемым, однако это все равно дает некоторое облегчение трейдерам, наблюдающим за торговым спором двух стран", - цитирует MarketWatch аналитика IG Цзини Паня.

Китайские СМИ тем временем сообщают, что в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" телекоммуникационную компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Huawei заявила, что подала иск в суд с требованием рассмотреть в упрощенном порядке решение США о внесении компании в "черный список" и признать его нарушающим конституцию Соединенных Штатов. Иск был подан в минувший вторник в окружной суд США по Восточному округу Техаса.

Китайские фондовые индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавляют в ходе торгов соответственно 0,7% и 0,5%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng - менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, южнокорейский KOSPI - 1,1%.

В Японии дешевеют акции ритейлеров, а также производителей электроники. Стоимость бумаг FamilyMart рухнула на 6,2%, Fast Retailing - на 1,6%, Sony - на 2,4%.

В Гонконге падают котировки бумаг Sands China (-2,6%) и AIA Group (-1,1%), в Южной Корее - Samsung Electronics (-1,9%), в Австралии - Beach Energy (-1%) и Oil Search (-1,1%).

Нефть дешевеет в среду на очередных сигналах усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который на этой неделе будет обнародован в четверг.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $69,66 за баррель, что на $0,45 (0,64%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $70,11 за баррель, не изменившись по сравнению с понедельником.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,61 (1,01%) - до $58,54 за баррель. Накануне контракт подорожал на $0,51 (0,87%) - до $59,14 за баррель.

По данным китайских СМИ, в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает вниз цены на нефть и другие рискованные активы.

"Подъем, который мы наблюдали ранее, не смог бы набрать импульс к росту, учитывая столь существенные опасения дальнейшей эскалации торговой войны", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"В скором будущем нас ждет заседание ОПЕК, и мы ждем сигналов от Саудовской Аравии", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает роста запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей - до 476,3 млн баррелей. Минэнерго обнародует этот доклад 30 мая в 18:00 МСК.