В среду ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением - ИК Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,3-0,4%, вблизи отметки 2600 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590, 2580 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2620, 2630 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить свое нисходящее движение в район 2590 пунктов. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Выхода важных иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Стоит также учитывать, что публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США перенесена на четверг", - указывает старший риск-менеджер ИК Алго Капитал" Виталий Манжос.