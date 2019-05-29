Торги на отечественном рынке акций откроются в небольшом "минусе" - Алор Брокер

"Индекс "Московской биржи" по итогам торгов вторника опустился почти на 0,9%, даже "прокалывал" отметку 2600 пунктов. Причиной неожиданно негативной динамики стали развернувшиеся вниз американские фьючерсы и падающая фондовая Америка.

Поводом для распродаж на сей раз послужило заявление Трампа о том, что пока Штаты не готовы заключать торговое соглашение с Китаем на нынешних условиях. В общем-то факт давно известный, но в отсутствие поводов для роста американские инвесторы начали аккуратную продажу. Для последних недель "пила" на американском рынке - характерное явление. Сегодня с утра американские фьючерсы в легком "минусе", около 50 центов по сравнению со вчерашним закрытием глобальных рынков теряет нефть. Это говорит в пользу того, что и торги на отечественном рынке акций откроются в небольшом "минусе". Возможно, что индекс МосБиржи уйдет ниже отметки 2600 пунктов. Дальнейшие прогнозы делать невозможно. Непонятно, как поведут себя американские фьючерсы, которые уже не первый раз показывают начало коррекции, но потом снова разворачиваются вверх. Остается открытым и такой вопрос: кто и почему в последние недели вел агрессивные покупки российских акций? Именно притоком свежей ликвидности на рынок был вызван сильный подъем индекса МосБиржи в последние пару недель. Соответственно, окончание этого притока может отправить российский рынок в коррекцию", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.