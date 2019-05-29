Рубль сегодня будет колебаться вокруг отметки 64,5 за доллар - Алор Брокер

"На фоне окончания налогового периода и наметившегося усиления доллара на мировой арене полпроцента к "американцу" потерял вчера рубль. Пока поводов для движения в сторону 64,1 не видно, как и нет причин для сильного обесценивания российской валюты. Ожидаем, что рубль сегодня будет колебаться вокруг отметки 64,5 за доллар, быть может, с небольшой тенденций к ослаблению в первые часы торгов", - предполагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.