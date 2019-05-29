По индексу РТС возможно углубление коррекции - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС на фоне глобального сокращения готовности инвесторов к принятию риска, которое выражается, в том числе в снижении доходности по госдолгу США (так, десятилетние казначейские облигации США торгуются с доходностью 2,24% годовых против 2,4% неделей ранее). На валютном рынке в начале торгов курс рубля может оставаться под давлением внешнего фона, неблагоприятного для валют развивающихся экономик", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.