Рынок акций РФ завершил день откатом к 2600п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, выросли металлурги

Москва. 28 мая. Рынок акций РФ завершил торги во вторник откатом в район 2600 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и неспособности нефти развить коррекционный отскок выше $70 за баррель Brent; лидерами отката выступили бумаги "Яндекса", "Ростелекома", ВТБ и "ЛУКОЙЛа", а выросли акции "Иркута" на новостях о планах buyback с премией к рынку, а также сектор металлургии на фоне ослабления рубля.

При этом отмечались резкие ценовые колебания отдельных бумаг и возросшие обороты торгов на постторговом аукционе, что связано с корректировкой инвестпортфелей в соответствии с майскими изменениями в структуре индексов MSCI, которые вступили в силу 28 мая после закрытия торгов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2609,78 пункта (-0,9%, минимум сессии - 2596,98 пункта), индекс РТС - 1271,15 пункта (-1,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар подорожал до 64,68 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели бумаги "Яндекса" (-5,2%), "Ростелекома" (-4,7%), ВТБ (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Мосбиржи" (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%).

Акции ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) выросли до 39,5 рубля (+6,1%) при объеме торгов 31,8 млн рублей. Накануне "Иркут" сообщил о планах провести buyback у акционеров, не согласных с присоединением к компании других гражданских "дочек" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), по цене с премией к рынку - 42,61 рубля за одну бумагу.

Присоединение к "Иркуту" ГСС, "ОАК-Центр комплексирования" и "НГТ" для формирования дивизиона гражданской авиации ОАК ранее было одобрено советом директоров авиахолдинга. Завершить создание дивизиона планируется до 2020 года. Вопросы о реорганизации "Иркута" и соответствующей допэмиссии, согласно сообщению компании, будут рассмотрены на годовом собрании акционеров 28 июня.

Кроме того, совет директоров "Иркута" по итогам заседания 27 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия чистой прибыли (чистый убыток "Иркута" по стандартам РСБУ за прошлый год составил 10,6 млрд рублей, по МСФО - 12,5 млрд рублей).

Подорожали также рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+4%, до 171,5 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

В США накануне биржи не работали в связи с праздником (День памяти), во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%), в Европе индексы к вечеру ушли в "минус" (FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,4%) и растеряла весь рост начала торгов Америка (индекс S&P 500 топчется на уроне пятницы).

Президент США Дональд Трамп завершил во вторник государственный визит в Японию, в ходе которого он заявил о "невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях США и Японии, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем", - сказал Трамп. "Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин", - отметил американский президент.

Попытки нефти Brent подрасти во вторник также не увенчались успехом, игроки оценивали сигналы, касающиеся торгового спора США и Китая, а также ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,44 за баррель (-0,5% и +2,1% в понедельник), июльская цена WTI - $58,83 за баррель (+0,3%).

Трамп в понедельник заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок.

Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке серьезно беспокоит трейдеров. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняет Иран в поддержке йеменских повстанцев народности хути, которые провели в общей сложности 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе, пишет Bloomberg.

По словам эксперта Forex Club Андрея Войткива, на мировых фондовых рынках во вторник отмечалась смешанная динамика биржевых индексов, инвесторы оценивают заявления президента США Трампа в Токио. С одной стороны он выразил уверенность, что в будущем Китай и США достигнут "замечательного торгового соглашения". С другой, Трамп предупредил, что на текущих условиях Вашингтон не готов к торговому соглашению.

Американские инвесторы отыграли позитивные данные Conference Board по динамике индекса доверия потребителей в США (в мае индикатор поднялся до 134,1 пункта при прогнозах роста до 130,1 пункта с апрельских 129,2 пункта), после чего не нашли поводов для дальнейшего роста. Региональные рынки отыгрывают опасения по поводу неспособности Италии соблюдать ограничения Евросоюза на макроэкономические показатели. Правила ЕС требуют, чтобы дефицит бюджета страны не превышал 3% ВВП, а размер госдолга - 60% ВВП. В Италии этот показатель в прошлом году вырос до 132,2% со 131,4% в 2017 году.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, рынок акций РФ возобновил коррекционное снижение, чему способствовал внешний фон - продажи были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже $70 за баррель. Плюс к этому негативным фактором стала динамика западных площадок: в Европе индексы снизились, в США индикаторы растеряли большую часть роста начала торгов.

Углубление коррекции, начавшейся на прошлой неделе от исторических максимумов индекса МосБиржи, пока не влияет на техническую картину - все тренды на графике индикатора направлены вверх. Ближайшими поддержками для рынка выступают уровни 2590 и 2550 пунктов, а также восходящий тренд ускорения, берущий начало от декабрьских минимумов. В результате, позитивный взгляд на рынок сохраняется, и можно вскоре ожидать возобновления роста с целью подъема в район 2750 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, Трамп заявил в рамках визита в Японию, что США пока не готовы к сделке с Китаем, а тарифы, скорее всего, будут существенно повышены. Кроме того, в Италии на выборах в Европарламент победила партия евроскептиков. Вслед за этим Еврокомиссия объявила о том, что может оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро за нарушения бюджетного регулирования. От правительства страны требуют увеличить собираемость налогов на 20 млрд евро, чтобы стабилизировать ситуацию с долгом. Итальянская экономика постоянно балансирует на грани рецессии, а повышение налогов вряд ли будет стимулировать рост бюджетных доходов.

Спрос на бумаги российских металлургов может быть частично связан с повышением рекомендаций Goldman Sachs по бумагам Rio Tinto в связи с возможным ростом спроса на железную руду.

Рубль немного ослаб на фоне завершения налогового периода, однако это отступление может быть локальным, так как уже в среду пройдут очередные аукционы ОФЗ, повышающие спрос на рубли. На рынке нефти сохраняется жесткая бэквордация: разрыв между ближним и следующим контрактом Brent составляет около $1,3, что указывает на текущий дефицит поставок. Во многом он является искусственным, так как США наложили санкции на Иран и Венесуэлу, стремясь оказать влияние на внутреннюю политическую ситуацию. К тому же есть риск конфликта в Ормузском проливе, если американские ВМС начнут задерживать иранские суда.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы во вторник приступили к фиксации прибыли после недавнего роста рынка. Поддержку акциям "Россетей" оказывали новости о возможной выплате дополнительных дивидендов за 2019 год, о чем стало известно накануне вечером.

Важных новостей с торгового фронта в противостоянии США-КНР пока не поступало, и покупатели заняли выжидательную позицию, рассчитывая на прояснение обстановки и новые сигналы с обеих сторон. Торги на биржах Европы проходили на умеренно пессимистичной ноте. Из региональных новостей можно отметить снижение индекса потребительского доверия Gfk по Германии в июне и индекса делового климата еврозоны в мае. Еврокомиссия также пригрозила оштрафовать Италию за превышение установленного долгового уровня.

Нефтяной рынок лишился значимых драйверов для движения в связи с дополнительным выходным в США, а также ввиду некоторого затишья на геополитическом фронте. Еженедельные данные по запасам в США на этот раз выйдут в среду и четверг. В краткосрочной перспективе инициатива на нефтяном рынке остается за "медведями", считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС опустились в район нижних границ краткосрочных диапазонов (2615-2645 пунктов и 1270-1300 пунктов соответственно). В ближайшие сессии есть риски ускорения коррекционного снижения ближе к 2590 и 1255 пунктам, которое пока не представляет серьезной опасности для краткосрочных "быков". Тем не менее, на текущих отметках есть смысл зафиксировать часть прибыли, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Роллман" (-6,4%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-5,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,7%).

Лидерами роста кроме "Иркута" выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+6,5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+6,4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+4,5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4,4%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+3,8%), GDR Rus Agro (+2,9%).

Просели акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-0,7%, до 55,59 рубля). Зампред правления банка Константин Баландин в ходе телефонной конференции во вторник сообщил, что банк планирует вернуться к вопросу обратного выкупа акций через один-два месяца после уточнения планов по росту кредитования. "Мы решим в течение месяца-двух, есть ли у нас капитал для buyback или нет", - сказал он.

Банк в 2019 году планирует увеличить кредитный портфель на 5%. Вопрос очередного выкупа акций банка "Санкт-Петербург" должен был рассматриваться 29 мая. В этот день состоится годовое собрание акционеров кредитной организации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день вырос до 98,945 млрд рублей - максимум с начала апреля 2018 года (из них 33,596 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и 17,376 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).