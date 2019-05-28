Цены евробондов РФ во вторник слегка подросли вслед за UST

Москва. 28 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подросли вслед за ценовым повышением американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 24 мая (в понедельник активность торгов на рынке была низкой из-за выходного дня в США и Великобритании) и составила 112% от номинала, что соответствует доходности 3,48% годовых (снижение на 3 пункта к закрытию пятницы).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 24 мая на 6 базисных пунктов, составив 99,8% от номинала. Их доходность снизилась на 2,5 базисных пункта, до 2,085% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 0,5 базисного пункта, составив 139,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 32 базисных пункта - до 115,77% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,77% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2042 году подорожали на 30 базисных пунктов, до 111,89% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,765% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 23 базисных пункта, подорожав до 104,85% от номинала, что соответствует доходности 3,95% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году - подорожали на 11 базисных пунктов, до 106,38% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,27% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 52 базисных пункта - до 105,3% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,9% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 14 пунктов, до 101,53% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,025% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций ничего особенного не происходило, активность торгов в целом была невысокой. День был спокойным и относительно вялым, что отчасти связано с тем, что накануне был выходной день в США и Великобритании. Некоторую поддержку евробондам России оказала позитивная динамика базовых активов, спрос на которые в свою очередь стимулировался сохраняющимся торговым противостоянием между Соединенными Штатами и Китаем. С другой стороны, снизившиеся в последнее время санкционные риски позволяют нашим бумагам сохранять сложившиеся уровни суверенных спредов, что и подтягивает их котировки вверх вслед за US Treasuries. Таким образом, несмотря на то, что сложившаяся ситуация в какой-то степени характеризует "риск-офф", мы не видим распродаж отечественных евробондов благодаря тому, что участники рынка не ждут в ближайшее время какого-то ужесточения санкционной риторики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.