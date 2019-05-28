Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок акций, ближайшими поддержками выступают уровни 2590 и 2550 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок возобновил коррекционное снижение, чему способствовал внешний фон, - комментирует ситуацию на фондовом рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, продажи были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 70 долларов за баррель. Плюс к этому негативным фактором стала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 растеряли большую часть роста первых минут, прибавляя порядка 0,1%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,7%, отступив в район 2614 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Газпрома и Ростелекома, потери которых превысили 2%. Лучше рынка торговались Россети и НЛМК, прибавляющие 3% и 3,2% соответственно. В начале сессии, на фоне подъема на рынке энергоносителей, индекс МосБиржи демонстрировал позитивную динамику и в моменте достигал 2640 пунктов. Однако, снижение на рынке нефти позволило "медведям" вернуть себе инициативу и увести рынок на отрицательную территорию. Отметим, что углубление коррекции, начатой на прошлой неделе от исторических максимумов, не влияет на техническую картину. Так, все тренды на графике индекса МосБиржи направлены вверх. Ближайшими поддержками для рынка выступают уровни 2590 и 2550 пунктов, а также восходящий тренд ускорения, берущий начало от декабрьских минимумов. В результате, мы сохраняем позитивный взгляд на рынок и ожидаем возобновления роста, целью которого может стать район 2750 пунктов".