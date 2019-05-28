К окончанию рабочего дня американская валюта торговалась в районе 64,65 руб., прибавляя около 0,3% - ИК "Велес Капитал"

"Во вторник на внутреннем рынке уплатой налога на прибыль завершился майский период платежей в бюджет. Индикативная ставка МБК MosPrime o/n отреагировала ростом на данное событие, прибавив 13 бп и превысив ключевую ставку ЦБ впервые с прошлой среды. Тем не менее, спрос банков на рублевую ликвидность от Федерального казначейства оставался на минимальных отметках, в частности, два депозитных аукциона ведомства остались без заявок участников. Не помешали финальные налоговые платежи и недельному депозитному аукциону ЦБ. Регулятор лишь незначительно сократил объем размещения средств по сравнению с прошлой неделей, предложив лимит на 1,12 трлн руб., и банки в полной мере воспользовались данным объемом. На валютном рынке доллар большую часть дня укреплялся, однако в целом торги, как и накануне, проходили в узком диапазоне, не превышавшем 20 копеек. К окончанию рабочего дня американская валюта торговалась в районе 64,65 руб., прибавляя около 0,3%. Вместе с рублем снижение на развивающихся рынках показывали южноафриканский рэнд (-2,3% к окончанию рабочего дня), мексиканский песо (-0,7%) и индийская рупия (-0,1%)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

.

Компании упоминаемые в новости: Интер РАО