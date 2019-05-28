Мы сохраняем "бычий" взгляд на фунт стерлингов на горизонте 12 месяцев - Julius Baer

24 мая премьер-министр Великобритании ожидаемо объявила о намерении уйти в отставку 7 июня после того, как ее предложение по условиям Brexit в четвертый раз было отклонено парламентом страны, напоминает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Таким образом, можно говорить о начале гонки за пост премьера, которая должна завершиться до конца июля. Несмотря на тот факт, что мнения членов Консервативной партии по поводу Brexit разделились, новый глава правительства Великобритании может оказаться сторонником однозначного выхода страны из ЕС, допускает эксперт. Одни из главных кандидатов на пост - Борис Джонсон и Майкл Гоув.

"Вероятность отставки Терезы Мэй после неудачных переговоров по сделке с Евросоюзом и унизительная для нее необходимость участвовать в парламентских выборах в ЕС ранее уже привели к ослаблению курса фунта стерлингов. - отмечает Дэвид Мейер. - Так что новость об уходе Мэй в пятницу не отразилась на валюте. Новый премьер-министр не получит свободу реализовать "жесткий" выход Великобритании из Евросоюза 31 октября. Ему также потребуется одобрение парламента, который уже несколько раз отклонил подобный сценарий и который захочет увидеть альтернативные предложения. Если пост займет сторонник Brexit, у него будут проблемы с формированием устойчивого кабинета, так что вероятность досрочных всеобщих выборов вырастет. Кроме того, у нового премьера не будет большого стимула инициировать выборы, поскольку текущая тупиковая ситуация оттолкнула от консерваторов многих сторонников. Вероятнее всего сформируется парламент, в котором ни у одной партии не будет большинства. Таким образом, достижение решения по Brexit станет второстепенной задачей в ближайшие недели, хотя оно будет главной темой в борьбе за власть. Вытекающая из этого политическая нестабильность может привести к тому, что дату Brexit придется отложить на более поздний срок, чем установленное сейчас 31 октября".

"Мы сохраняем "бычий" взгляд на фунт стерлингов на горизонте 12 месяцев и считаем, что вероятность выхода Великобритании из ЕС без сделки остается маловероятной. На фоне политических рисков на горизонте 3-х месяцев мы устанавливаем ориентир по паре EUR/GBP на уровне 0,88. Кроме того, Банк Англии будет сохранять текущую политику в условиях негативного влияния неопределенности на экономику страны", - резюмирует экономист Julius Baer.