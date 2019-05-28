USD не находит импульса, а риски по развивающимся странам растут - Saxo Bank

"Первоначальное облегчение от того, что популисты не получили такого большого преимущества на парламентских выборах в ЕС, как опасались мейнстримные партии, уступило место общему беспокойству, что отсутствие явного большинства среди центристов может привести к политическому параличу - вечная уязвимость Евросоюза, - указывает главный валютный стратег Saxo Bank

Джон Харди. - Евро продается, вероятно, в какой-то степени из-за неясности в том, сможет ли ЕС получить руководство, способное преодолеть "экзистенциальные" проблемы в предстоящем цикле. Президент Франции Макрон хочет видеть на посту президента Еврокомиссии (вместо Юнкера) такого проевропейского деятеля, который сможет выстроить большинство невзирая на границы партий. Он явно настроен против немецкого "шпиценкандидата" Манфреда Вебера, который опирается на мощную поддержку Германии и возглавляет самую большую в Европарламенте партию - правоцентристскую ЕНП. В Италии Сальвини рассуждает о сокращении налогов и выступает против бюджетных правил ЕС. В результате доходность итальянских гособлигаций BTP после снижения в ответ на итоги выборов отскочила обратно вверх. Для торговли слабеющим евро оптимальной выглядит пара EURJPY, пока доходности мировых облигаций остаются низкими: вчера, например, немецкие 10-летние "бунды" закрылись на минимальном за цикл уровне -14 базисных пунктов, лишь чуть выше рекордного минимума 2016 года. Наконец, еще один риск для ЕС связан с спором с США о торговой политике по автомобилям: похоже, что ЕС решил отказаться от согласия на какие бы то ни было квоты. Если американская сторона резко ответит в Твиттере или еще как-нибудь, то возможно дальнейшее обострение ситуации".