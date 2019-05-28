Давление на курс евро оказывает беспокойство инвесторов относительно состояния финансов в Италии - Forexite

"Экономические показатели в Еврозоне сегодня вышли неоднозначными. С одной стороны, индекс доверия потребителей во Франции, индексы денежной массы и экономических настроений в еврозоне превысили ожидания. С другой, индекс делового климата в регионе вышел значительно ниже прогноза. Давление на курс евро оказывает беспокойство инвесторов относительно состояния финансов в Италии. Европейская комиссия может наложить штраф на правительство страны в размере 3 млрд евро, если будут превышены предельные значения по долгу и дефициту бюджета. Доходность 10-летних облигаций в Германии, которая изменяется противоположно их цене, упала до очередного минимума за два с половиной года. Спрос на облигации связан с их статусом более надежного актива. Вчера вечером президент США Трамп заявил, что он пока не готов заключать торговое соглашение с Китаем. Однако Трамп ожидает, что это может произойти в будущем", - комментируют ситуацию аналитики Forexite.