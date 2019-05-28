Стоит быть внимательными при покупках акций российского рынка - ИК "ФИНАМ"

"Российский рынок торгуется в "боковике". Рублевый индекс МосБиржи колеблется вблизи нулевых значений, долларовый индекс РТС торгуется с незначительным понижением на 0,36%, благодаря ослаблению рубля. Среди российских ликвидных ценных бумаг лидируют акции металлургического сектора. Стоит быть внимательными при покупках акций российского рынка, мы практически отыграли позитив по дивидендам, рынки акций других развивающихся стран сейчас находятся под существенным давлением, и российский рынок оторвался от общей динамики, так что расплата за майское ралли может настигнуть нас в любой момент", - предупреждает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.