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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Стоит быть внимательными при покупках акций российского рынка - ИК "ФИНАМ"
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28 мая 2019 года 16:18
Стоит быть внимательными при покупках акций российского рынка - ИК "ФИНАМ"
"Российский рынок торгуется в "боковике". Рублевый индекс МосБиржи колеблется вблизи нулевых значений, долларовый индекс РТС торгуется с незначительным понижением на 0,36%, благодаря ослаблению рубля. Среди российских ликвидных ценных бумаг лидируют акции металлургического сектора. Стоит быть внимательными при покупках акций российского рынка, мы практически отыграли позитив по дивидендам, рынки акций других развивающихся стран сейчас находятся под существенным давлением, и российский рынок оторвался от общей динамики, так что расплата за майское ралли может настигнуть нас в любой момент", - предупреждает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.
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28 мая 2019 года 19:41
Рубль дешевеет к доллару и евро вечером во вторник после завершения налоговых выплат и в связи с уменьшением интереса инвесторов к риску
Москва. 28 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине после завершения майского налогового периода и в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.28 мая 2019 года 19:26
Рынок акций РФ завершил день откатом к 2600п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, выросли металлурги
Москва. 28 мая. Рынок акций РФ завершил торги во вторник откатом в район 2600 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и неспособности нефти развить коррекционный отскок выше $70 за баррель Brent; лидерами отката выступили бумаги "Яндекса", "Ростелекома", ВТБ и "ЛУКОЙЛа", а выросли акции "Иркута" на новостях о планах buyback с премией к рынку, а также сектор металлургии на фоне ослабления рубля. читать дальше
.28 мая 2019 года 18:58
Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок акций, ближайшими поддержками выступают уровни 2590 и 2550 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок возобновил коррекционное снижение, чему способствовал внешний фон, - комментирует ситуацию на фондовом рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, продажи были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки... читать дальше
.28 мая 2019 года 18:50
Москва. 28 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подросли вслед за ценовым повышением американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными. читать дальше
.28 мая 2019 года 18:27
К окончанию рабочего дня американская валюта торговалась в районе 64,65 руб., прибавляя около 0,3% - ИК "Велес Капитал"
"Во вторник на внутреннем рынке уплатой налога на прибыль завершился майский период платежей в бюджет. Индикативная ставка МБК MosPrime o/n отреагировала ростом на данное событие, прибавив 13 бп и превысив ключевую ставку ЦБ впервые с прошлой среды. Тем не менее, спрос банков на рублевую... читать дальше
.28 мая 2019 года 18:13
24 мая премьер-министр Великобритании ожидаемо объявила о намерении уйти в отставку 7 июня после того, как ее предложение по условиям Brexit в четвертый раз было отклонено парламентом страны, напоминает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Таким образом, можно говорить о начале гонки за пост... читать дальше
.28 мая 2019 года 17:20
"Первоначальное облегчение от того, что популисты не получили такого большого преимущества на парламентских выборах в ЕС, как опасались мейнстримные партии, уступило место общему беспокойству, что отсутствие явного большинства среди центристов может привести к политическому параличу - вечная... читать дальше
.28 мая 2019 года 16:58
Давление на курс евро оказывает беспокойство инвесторов относительно состояния финансов в Италии - Forexite
"Экономические показатели в Еврозоне сегодня вышли неоднозначными. С одной стороны, индекс доверия потребителей во Франции, индексы денежной массы и экономических настроений в еврозоне превысили ожидания. С другой, индекс делового климата в регионе вышел значительно ниже прогноза. Давление на курс... читать дальше
.28 мая 2019 года 16:38
"Российские инвесторы особого внимания на европейские процессы не обращают, поэтому рынок акций находится в режиме консолидации. К середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил около 18 млрд рублей. Фондовый рынок останется в режиме консолидации до конца дня. С одной... читать дальше
.28 мая 2019 года 15:44
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ Globaltrans, сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Ильи Ляпустина. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная аналитиками Sova Capital, составляет $11 за штуку, рекомендация для... читать дальше
.28 мая 2019 года 15:22
"В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги НЛМК (+2,67%). C технической точки зрения, бумаги НЛМК в последние дни растут на неплохих объемах и во вторник торгуются выше средней полосы Боллинджера дневного графика (164,50 руб.), что указывает на неплохие шансы продолжения роста. Закрепление... читать дальше
.28 мая 2019 года 14:57
Рост котировок железной руды начинает казаться безудержным. В понедельник цены на сингапурской бирже поднялись еще на 4% и впервые за пять лет превысили 100 долл. США за тонну, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Рынок железной руды оказался в... читать дальше
.28 мая 2019 года 14:32
"Пара USD/RUB во вторник стартовала на положительной территории, после чего продолжила умеренно повышаться, - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB сегодня открылась вниз, однако после кратковременного негативного импульса перешла к восходящей... читать дальше
.28 мая 2019 года 14:06
"Доходность 10-летних гособлигаций США и Германии упала до 2,31% и 0,14% соответственно, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Показатель по немецким бумагам оказался ниже, чем по аналогичным облигациям Японии несмотря на открытое... читать дальше
.28 мая 2019 года 13:20
Акции "НОВАТЭКа" продолжают стремительный рост на МосБирже на совокупности позитивных факторов - БКС
"Акции "НОВАТЭКа" продолжают стремительный рост на МосБирже на совокупности позитивных факторов. Акции близки к справедливой оценке", - говорится в обзоре "БКС Брокер". "В основе роста последних месяцев лежал запуск второго СПГ проекта - Криогаз Высоцк (вслед за Ямал СПГ). Это малотоннажное... читать дальше
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