Акции НЛМК могут нацелиться на максимумы года - ИК "Велес Капитал"

"В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги НЛМК (+2,67%). C технической точки зрения, бумаги НЛМК в последние дни растут на неплохих объемах и во вторник торгуются выше средней полосы Боллинджера дневного графика (164,50 руб.), что указывает на неплохие шансы продолжения роста. Закрепление по итогам дня выше сопротивления 169,50 руб. подтвердит позитивный сценарий, при котором бумаги могут вырасти к максимумам текущего года, в район 175-176 руб. "Бычий" сигнал будет отменен при падении ниже 164,50 руб." - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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