Обострение ситуации на валютных рынках развивающихся стран давит на рубль - БКС

"Пара USD/RUB во вторник стартовала на положительной территории, после чего продолжила умеренно повышаться, - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB сегодня открылась вниз, однако после кратковременного негативного импульса перешла к восходящей динамике. Рубль еще в конце предыдущей сессии начал сдавать позиции на относительно благоприятном внешнем фоне. Сегодня ситуация на мировых рынках ухудшилась, и несмотря на рост нефти, российская валюта демонстрирует умеренное снижение. Опасения глобальных инвесторов связаны с негативной динамикой азиатских валют, вызванной ожиданиями того, что ЦБ Китая будет вынужден девальвировать юань, чтобы компенсировать потери от новых американских пошлин. И хотя китайский регулятор заявил, что обладает всеми необходимыми инструментами для отражения атак спекулянтов, сегодня наблюдается синхронное снижение не только азиатских, но и большинства других развивающихся валют. Кроме того, давление на глобальные рисковые активы оказывает снижение прибылей китайских промышленных компаний по итогам прошлого месяца, а также ухудшение ситуации на рынке межбанковского кредитования Китая, вызванное проблемами у некоторых банков. Однако в азиатскую сессию на мировых площадках наблюдался оптимизм, связанный с ожиданиями новых мер финансовой поддержки на фоне этих проблем. Сохраняющийся стабильный спрос на ОФЗ оказывает ощутимую поддержку рублю, защищая его от внешних рыночных драйверов".

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