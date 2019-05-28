Спекулянты поддерживают ралли на рынке железной руды - Julius Baer

Рост котировок железной руды начинает казаться безудержным. В понедельник цены на сингапурской бирже поднялись еще на 4% и впервые за пять лет превысили 100 долл. США за тонну, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Рынок железной руды оказался в условиях идеального шторма: предложение остается ограниченным, спрос высоким, а настроения все более "бычьими".

Авария на дамбе в Бразилии и связанные с ней закрытия добывающих предприятий в стране все еще сказываются на объеме предложения. Накануне поступили сообщения о том, что одна из шахт, которая вроде бы получила разрешение на возобновление работы, останется закрытой. В результате экспорт сырья из Бразилии в текущем году будет ниже 2018 года.

"Спрос со стороны китайских сталелитейных предприятий остается на высоком уровне на фоне рекордного производства стали для нужд инфраструктурных и строительных проектов. Последнее обострение внешнеторгового конфликта между КНР и США как будто бы укрепило участников рынка во мнении, что Пекин будет бороться с возможным замедлением экономического роста традиционными мерами, которые подразумевают увеличение спроса на металлы. При этом внутренние цены на сталь в Китае не демонстрируют сильного роста, что может говорить об избытке предложения и сокращении маржи производителей. Мы отмечаем дефицит на рынке железной руды, но считаем, что он уже заложен в котировки, которые получили поддержку со стороны спекулянтов. Ралли цен может продолжиться в ближайшее время, однако на более дальнем горизонте котировки будут снижаться с выравниванием баланса спроса и предложения". - заключает Карстен Менке.