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28 мая 2019 года 14:57
Спекулянты поддерживают ралли на рынке железной руды - Julius Baer
Рост котировок железной руды начинает казаться безудержным. В понедельник цены на сингапурской бирже поднялись еще на 4% и впервые за пять лет превысили 100 долл. США за тонну, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Рынок железной руды оказался в условиях идеального шторма: предложение остается ограниченным, спрос высоким, а настроения все более "бычьими". Авария на дамбе в Бразилии и связанные с ней закрытия добывающих предприятий в стране все еще сказываются на объеме предложения. Накануне поступили сообщения о том, что одна из шахт, которая вроде бы получила разрешение на возобновление работы, останется закрытой. В результате экспорт сырья из Бразилии в текущем году будет ниже 2018 года. "Спрос со стороны китайских сталелитейных предприятий остается на высоком уровне на фоне рекордного производства стали для нужд инфраструктурных и строительных проектов. Последнее обострение внешнеторгового конфликта между КНР и США как будто бы укрепило участников рынка во мнении, что Пекин будет бороться с возможным замедлением экономического роста традиционными мерами, которые подразумевают увеличение спроса на металлы. При этом внутренние цены на сталь в Китае не демонстрируют сильного роста, что может говорить об избытке предложения и сокращении маржи производителей. Мы отмечаем дефицит на рынке железной руды, но считаем, что он уже заложен в котировки, которые получили поддержку со стороны спекулянтов. Ралли цен может продолжиться в ближайшее время, однако на более дальнем горизонте котировки будут снижаться с выравниванием баланса спроса и предложения". - заключает Карстен Менке.
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28 мая 2019 года 19:41
Рубль дешевеет к доллару и евро вечером во вторник после завершения налоговых выплат и в связи с уменьшением интереса инвесторов к риску
Москва. 28 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине после завершения майского налогового периода и в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.28 мая 2019 года 19:26
Рынок акций РФ завершил день откатом к 2600п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, выросли металлурги
Москва. 28 мая. Рынок акций РФ завершил торги во вторник откатом в район 2600 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и неспособности нефти развить коррекционный отскок выше $70 за баррель Brent; лидерами отката выступили бумаги "Яндекса", "Ростелекома", ВТБ и "ЛУКОЙЛа", а выросли акции "Иркута" на новостях о планах buyback с премией к рынку, а также сектор металлургии на фоне ослабления рубля. читать дальше
.28 мая 2019 года 18:58
Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок акций, ближайшими поддержками выступают уровни 2590 и 2550 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок возобновил коррекционное снижение, чему способствовал внешний фон, - комментирует ситуацию на фондовом рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, продажи были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки... читать дальше
.28 мая 2019 года 18:50
Москва. 28 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подросли вслед за ценовым повышением американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными. читать дальше
.28 мая 2019 года 18:27
К окончанию рабочего дня американская валюта торговалась в районе 64,65 руб., прибавляя около 0,3% - ИК "Велес Капитал"
"Во вторник на внутреннем рынке уплатой налога на прибыль завершился майский период платежей в бюджет. Индикативная ставка МБК MosPrime o/n отреагировала ростом на данное событие, прибавив 13 бп и превысив ключевую ставку ЦБ впервые с прошлой среды. Тем не менее, спрос банков на рублевую... читать дальше
.28 мая 2019 года 18:13
24 мая премьер-министр Великобритании ожидаемо объявила о намерении уйти в отставку 7 июня после того, как ее предложение по условиям Brexit в четвертый раз было отклонено парламентом страны, напоминает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Таким образом, можно говорить о начале гонки за пост... читать дальше
.28 мая 2019 года 17:20
"Первоначальное облегчение от того, что популисты не получили такого большого преимущества на парламентских выборах в ЕС, как опасались мейнстримные партии, уступило место общему беспокойству, что отсутствие явного большинства среди центристов может привести к политическому параличу - вечная... читать дальше
.28 мая 2019 года 16:58
Давление на курс евро оказывает беспокойство инвесторов относительно состояния финансов в Италии - Forexite
"Экономические показатели в Еврозоне сегодня вышли неоднозначными. С одной стороны, индекс доверия потребителей во Франции, индексы денежной массы и экономических настроений в еврозоне превысили ожидания. С другой, индекс делового климата в регионе вышел значительно ниже прогноза. Давление на курс... читать дальше
.28 мая 2019 года 16:38
"Российские инвесторы особого внимания на европейские процессы не обращают, поэтому рынок акций находится в режиме консолидации. К середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил около 18 млрд рублей. Фондовый рынок останется в режиме консолидации до конца дня. С одной... читать дальше
.28 мая 2019 года 16:18
"Российский рынок торгуется в "боковике". Рублевый индекс МосБиржи колеблется вблизи нулевых значений, долларовый индекс РТС торгуется с незначительным понижением на 0,36%, благодаря ослаблению рубля. Среди российских ликвидных ценных бумаг лидируют акции металлургического сектора. Стоит быть... читать дальше
.28 мая 2019 года 15:44
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ Globaltrans, сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Ильи Ляпустина. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная аналитиками Sova Capital, составляет $11 за штуку, рекомендация для... читать дальше
.28 мая 2019 года 15:22
"В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги НЛМК (+2,67%). C технической точки зрения, бумаги НЛМК в последние дни растут на неплохих объемах и во вторник торгуются выше средней полосы Боллинджера дневного графика (164,50 руб.), что указывает на неплохие шансы продолжения роста. Закрепление... читать дальше
.28 мая 2019 года 14:32
"Пара USD/RUB во вторник стартовала на положительной территории, после чего продолжила умеренно повышаться, - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB сегодня открылась вниз, однако после кратковременного негативного импульса перешла к восходящей... читать дальше
.28 мая 2019 года 14:06
"Доходность 10-летних гособлигаций США и Германии упала до 2,31% и 0,14% соответственно, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Показатель по немецким бумагам оказался ниже, чем по аналогичным облигациям Японии несмотря на открытое... читать дальше
.28 мая 2019 года 13:20
Акции "НОВАТЭКа" продолжают стремительный рост на МосБирже на совокупности позитивных факторов - БКС
"Акции "НОВАТЭКа" продолжают стремительный рост на МосБирже на совокупности позитивных факторов. Акции близки к справедливой оценке", - говорится в обзоре "БКС Брокер". "В основе роста последних месяцев лежал запуск второго СПГ проекта - Криогаз Высоцк (вслед за Ямал СПГ). Это малотоннажное... читать дальше
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