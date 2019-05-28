Риски дефляции приводят к снижению доходности гособлигаций США и Германии - Julius Baer

"Доходность 10-летних гособлигаций США и Германии упала до 2,31% и 0,14% соответственно, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Показатель по немецким бумагам оказался ниже, чем по аналогичным облигациям Японии несмотря на открытое таргетирование Банком Японии кривой доходности и тот факт, что свежая статистика по экономике Страны восходящего солнца выглядит менее позитивной. На рынок влияют призраки недавней дефляции. Внешнеторговый конфликт США и Китая рассматривается в качестве угрозы рецессии, а не драйвера роста цен. Кроме того, снижение цен на нефть на прошлой неделе рассматривается как подтверждение слабости мирового спроса, а не избытка предложения. Наконец, рынок облигаций отыгрывает результаты парламентских выборов в ЕС. Чем выше становятся шансы Манфреда Вебера, лидера Европейской народной партии, занять пост президента Еврокомиссии, тем меньше шансов у президента Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана стать преемником Марио Драги и возглавить Европейский центральный банк. Как следствие, рынок дисконтирует сохранение нынешней мягкой кредитно-денежной политики. В условиях умеренного экономического роста, готовности крупнейших центробанков мириться с инфляцией и небольшой вероятности рецессии мы отдаем предпочтение кредитному риску, а не риску дюрации".