Акции "НОВАТЭКа" продолжают стремительный рост на МосБирже на совокупности позитивных факторов - БКС

"Акции "НОВАТЭКа" продолжают стремительный рост на МосБирже на совокупности позитивных факторов. Акции близки к справедливой оценке", - говорится в обзоре "БКС Брокер".

"В основе роста последних месяцев лежал запуск второго СПГ проекта - Криогаз Высоцк (вслед за Ямал СПГ). Это малотоннажное производство сжиженного газа мощностью 660 тыс. тонн в год. В перспективе возможно расширение до 1,2 млн тонн против 16,5 млн тонн изначальной мощности Ямал СПГ. Кстати, итоговая мощность Ямала несколько недель назад была пересмотрена до 18,5 млн тонн, что также пришлось инвесторам "по вкусу". Кроме того, инвесторы оценивали последовательные шаги в направлении реализации будущего мегапроекта "Арктик-СПГ - 2" мощностью почти 20 млн тонн. Это позволит удвоить текущую выручку от реализации СПГ. Пуск первой очереди намечен на 2023 г. Компания заключила договоренности на строительство, на поставку оборудования с Siemens, продала по 10% в проекте французской Total и китайской CNPC, разделив таким образом издержки от капзатат на проект. Ну и финальным позитивным моментом для котировок стало обострение торгового спора США и Китая. Инвесторы надеются, что КНР не станут наращивать закупки американских энергоносителей, что напрямую и косвенно будет благоприятствовать "НОВАТЭКу". В дополнение ко всему на прошлой неделе прошла информация о повышении внутренних цен на газ Китае, что несколько выправляет сложившуюся ценовую конъюнктуру на СПГ с начала года. Несмотря на совокупность позитивных факторов, мы считаем, что все они уже заложены в цену. Акции близки к справедливой оценке. Более того, инвесторы стараются не замечать текущих рисков замедления глобальной экономики, секционных и других угроз", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов.