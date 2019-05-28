В целом потенциал для восстановления позиций рубля сохраняется, но глобальный внешний фон остается очень рискованным - "Нордеа Банк"

В новом подкасте "Нордеа Банка" аналитик Татьяна Евдокимова указывает, что рубль по-прежнему относится к числу немногих валют, продолжающих демонстрировать позитивную динамику с начала мая, несмотря на новый виток торговой войны США и Китая.

"Сейчас российская валюта на отметке 64.50 в паре с долларом США, что существенно слабее тех отметок, на которых рубль торговался год назад (около 58), - констатирует эксперт банка. - Таким образом, сейчас рубль на 11% слабее своих уровней прошлого года, в то время как валюты других развивающихся стран (кроме Турции и Аргентины) находятся лишь на 8% ниже своих отметок прошлого года".

Таким образом, делает вывод Татьяна Евдокимова, рубль еще не отыграл полностью свое отставание от прочих валют развивающихся рынков. В целом потенциал для восстановления позиций рубля сохраняется, но глобальный внешний фон остается очень рискованным. Поэтому на данном этапе эксперты "Нордеа Банка" менее уверены в реализации своего текущего прогноза по рублю, где указан ориентир 62.50 руб./долл. На конец года.

"Мы по-прежнему считаем, что потенциал для укрепления российской валюты сохраняется, однако он не настолько велик, как это предполагал наш прогноз", - резюмирует Татьяна Евдокимова.