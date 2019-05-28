Отскок золота натолкнулся на сопротивление - FxPro

"Отскок золота натолкнулся на сопротивление вблизи $1285. Продавцы усилили давление на золото после отскока на 50% от снижения с $1303 до $1269 за период с 14 по 21 мая. Технически также можно сказать, что золото не пустили выше 50-дневной средней за счет роста доллара и новостей о слабости китайской экономики. Несмотря на то, что золото часто называют тихой гаванью, всплеск котировок у него часто происходит на резком "бегстве" от рисков, а нынешняя вялотекущая распродажа скорее вредит из-за тяги в защитные доллар и облигации", - указывают специалисты FxPro.