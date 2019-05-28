Пара EUR/USD остается в тренде на снижение - FxPro

"Пара EUR/USD в очередной раз развернулась к снижению, не сумев "зацепиться" за уровни выше 1,1200, торгуясь у 1,1180. Пара остается в тренде на снижение, отмечая последовательность более низких максимумов и минимумов. Но при этом EUR/USD получала поддержку на спадах к 1,1100 в апреле и ранее в мае, что повышает внимание к этому уровню", - отмечают в FxPro.