Затишье рубля сохраняется - FxPro

"USD/RUB продолжает "топтаться" вблизи 64,50. За исключением краткого провала рубля в прошлый четверг российская валюта словно переживает летнее затишье. Судя по всему, трейдеры с рублем держатся в стороне пока не стал ясен дальнейший тренд. С одной стороны, растут шансы смягчения политики ЦБР уже в июне, и нефть испытывает трудности с ростом выше $75. С другой стороны, резкое замедление инфляции повышает реальную (за вычетом инфляции) доходность российских долговых бумаг, усиливая их привлекательность. Но все же в настоящий момент больше причин сохранять настороженность относительно перспектив мировых рынков в целом и рубля в частности. Текущее затишье и выбор тренда, как видится, имеют больше шансов завершиться периодом ослабления рубля", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.