Вторник может стать удачным для акций российских нефтяников - БКС

"Во вторник утром индекс Мосбиржи показывает умеренно позитивную динамику, в целом отражая характер внешнего фона, - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Торги на азиатских биржах проходят преимущественно в плюсе, новости с "торгового фронта" противоречивы. С одной стороны, Дональд Трамп накануне заявил, что США пока не готовы заключать сделку с КНР, с другой стороны, по сообщениям западных СМИ, Пекин полностью отказался от закупок иранской нефти, поддержав таким образом эмбарго Штатов на поставки сырья из исламской республики. Нефть Brent между тем приблизилась к уровню $70 за баррель, сокращая коррекционные потери. Рубеж в $70 с большой вероятностью будет покорен, учитывая текущий новостной фон. Помимо продолжающегося вытеснения с рынка иранской и венесуэльского экспорта, нефть получает поддержку со стороны статистики по буровым в США - данный показатель падает с начала 2019 года. Дополнительно разогревать стоимость сырья в ближайшее время могут спекуляции на тему продления сделки ОПЕК+, а также высокий сезонный спрос на энергоноситель. Сегодняшний день может выдаться неплохим для акций российских нефтяников, стоимость нефти в рублях вышла к значению 4500".