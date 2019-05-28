ДОМ.РФ собирает книгу заявок на выпуск объемом не менее 20 млрд руб. - Уралсиб

"ДОМ.РФ собирает книгу заявок на выпуск объемом не менее 20 млрд руб. Букбилдинг запланирован на сегодня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Облигации серии 001Р-06R будут иметь срок обращения двадцать лет, также предусмотрена оферта через полтора года. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 8–8,1% годовых, что транслируется в доходность к оферте 8,16–8,26% годовых и премию к кривой госбумаг около 85–95 б.п. На наш взгляд, премия в размере 85 б.п. выглядит вполне достаточной для такого эмитента, как ДОМ.РФ, и сопоставима с уровнем спреда к кривой ОФЗ у выпусков других госкомпаний. Вторичное размещение нового выпуска назначено на 6 июня," - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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